Le biblioteche sono vita, ma i ragazzi le disertano presto

Di fronte alle ricerche periodiche, realizzate a livello nazionale, che danno conto dello “stato di salute“ della lettura, ci siamo chiesti quale sia la realtà dei luoghi per eccellenza deputati a questa attività, ovvero le biblioteche. Se c’è un dato che accomuna le biblioteche comunali dei nostri piccoli centri dell’entroterra è il tipo di utenza che riescono a intercettare, costituita in prevalenza da bambini in età prescolare e scolare, fino ai 14 anni, età che fa da spartiacque verso un progressivo allontanamento dalla lettura o quantomeno dall’ambiente della biblioteca.

Abbiamo ricavato questa informazione dopo aver sentito le voci delle responsabili delle biblioteche di Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace. A fare in parte eccezione in questo contesto sono le due realtà bibliotecarie dei centri più grandi, Urbania e Fermignano.

A questo proposito Laura Santi, coordinatrice della rete bibliotecaria dell’Alta Valle del Metauro e tra le responsabili della biblioteca comunale di Urbania, ci ha detto che "l’utenza è molto più varia, anche grazie alla presenza del Fondo antico, composto da circa 10mila volumi, che attira studiosi provenienti ad esempio dall’Università di Urbino. Tuttavia, anche da noi, i lettori forti sono i bambini in età prescolare che richiedono in maggioranza gli albi illustrati.

La fascia d’età che si colloca dai 14 anni in su è ridotta e si è ulteriormente ridimensionata dopo le chiusure imposte dalla pandemia da Covid 19 e in seguito alla possibilità fornita dalla rete Internet di acquisire informazioni sui motori di ricerca o acquistare e-book a costi contenuti". Uno scenario simile ci è stato confermato dalla responsabile della biblioteca Donato Bramante di Fermignano, Martina Fiorani: "la nostra biblioteca è frequentata da persone all’incirca di tutte le età, per scopi e in modi naturalmente diversi; gli universitari, ad esempio, vengono spesso a studiare in sede anche grazie agli spazi molto ampi adatti allo studio, raramente prendono in prestito libri di intrattenimento e in genere consultano testi didattici. I bambini sono molto numerosi, merito anche delle iniziative realizzate dal sistema bibliotecario con le scuole primaria e secondaria e c’è anche uno zoccolo duro, costituito in prevalenza da donne, pensionate e casalinghe, che si riuniscono ogni mese in gruppi di lettura durante i quali discutono di un determinato libro".

Fra le numerose iniziative organizzate durante l’anno molto interessante è il Progetto di promozione alla lettura a scuola e in biblioteca, nell’ambito del quale ogni anno il Sistema propone agli Istituti scolastici del territorio un progetto che ha lo scopo di promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi e di avvicinarli al mondo delle biblioteche. L’anno scorso hanno aderito 6 istituti per un totale di circa 1.500 ragazzi accompagnati dai rispettivi insegnanti che si sono dimostrati parte attiva nel progetto. Anche quest’anno il progetto prevede una differenziazione relativa all’ordine di scuola, che spazia dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado. Le biblioteche, inoltre, sono anche spazi in cui si organizzano laboratori per bambini, seminari e presentazione di libri.