Le bici della speranza Sette per Casa Tabanelli

Consegnate a Casa Tabanelli, in via Grande Torino, 7 biciclette "rivitalizzate" dal Lions Club Pesaro della Rovere alla Fondazione Caritas Pesaro. Le bici saranno usate da chi frequenta Casa Tabanelli. La donazione è avvenuto nell’ambito del progetto comunale di riutilizzo delle bici ritrovate dalle autorità competenti.

"Casa Tabanelli con i suoi 19 posti, di cui 14 occupati - ha esordito il direttore di Caritas, Emilio Pietrelli - accoglie le persone che transitano in questo luogo. Ringrazio le istituzioni, gli assessori, il Lions della Rovere che confermano il percorso che abbiamo fatto insieme. Il mio pensiero va ad Eros Tabanelli che ha contribuito notevolmente alla realizzazione di questa struttura". Quindi è intervenuta Chiara Cacciaguerra: "Come presidente del Lions Club Pesaro della Rovere ho l’onore di consegnare queste bici rimesse in funzione grazie al prezioso supporto di soci Lions, Comune, Caritas e dello staff del negozio Pesaro Bici. Ed è proprio questa sinergia che ci ha permesso di realizzare il nostro service rivolto agli ospiti di Casa Lions Tabanelli. Ci auguriamo che queste bici siano un mezzo di trasporto utile per poter raggiungere posti di lavoro, amici, affetti e persone che possano supportare gli ospiti della Casa nell’inserirsi all’interno della nostra comunità. Questo service per me è importante perché l’obiettivo della mia presidenza è quello di creare rete nel nostro territorio e far sì che i bisogni degli ospiti della Casa vengano ascoltati da tutti noi e insieme si trovi una soluzione per poterli affrontare e superare gli ostacoli. Oltre allo staff di Pesaro Bici ringrazio Stefano Sanchioni e Alberto Paccapelo, soci del Club, che hanno partecipato al recupero delle bici e mio marito Fabio Musazzi che ha sistemato alcune di queste bici".

Poi l’assessore Enzo Belloni ha rimarcato: "Siamo la città della bicicletta con tante piste ciclabili, abbiamo il magazzino strapieno quindi ne avevamo molte da restituire alla comunità e nel contempo abbiamo fatto un’opera buona". Coinvolta nell’operazione anche Antonella Baldassarri di Pesaro Bici: "Siamo contenti di aver partecipato a questo progetto aiutando nella sistemazione delle biciclette". Ha concluso l’assessore Luca Pandolfi.

Luigi Diotalevi