Le ’Buffe ironie’ celebrano Rossini. Un "non compleanno" tutto in note

Oggi alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro prosegue la Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini con una festa di non-compleanno: il 29 febbraio 1792 nacque infatti a Pesaro un compositore destinato a cambiare per sempre la storia della musica e al quale la città natale ha dedicato il teatro comunale, il Conservatorio, l’orchestra principale del territorio e persino una caratteristica… pizza!

Si parla naturalmente di Gioachino Rossini, che, come tutti i nati nel giorno "in più" dell’anno, presente solo negli anni bisestili, viene festeggiato nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla data esatta: da questa idea nasce l’iniziativa "Settimane rossiniane", promossa dal Comune di Pesaro assieme a numerose istituzioni cittadine, tra cui l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, che al Cigno di Pesaro dedica uno sfizioso concerto lirico sinfonico dal titolo "Buffe ironie".

Verranno infatti proposte pagine da opere "a lieto fine", tutti drammi giocosi eccetto l’opera di Generali da cui è tratta la sinfonia: non potevano mancare in programma le opere di Gioachino Rossini, ma anche dell’illustre predecessore Wolfgang Amadeus Mozart, e di autori coevi del pesarese, che il Festival Il Belcanto ritrovato sta riportando alla luce, regalando queste perle dimenticate dalla storia all’ascolto degli appassionati di lirica, da Pietro Generali a Gaspare Spontini, passando per Lauro Rossi.

La serata si apre quindi con l’opera mozartiana "Così fan tutte", prosegue con estratti dalle celeberrime "La Cenerentola" e "L’italiana in Algeri" di Rossini, poi la citata sinfonia di Pietro Generali da "La testa meravigliosa", un’eco napoletana con l’aria in dialetto da "La fuga in maschera" del compositore marchigiano Gaspare Spontini, infine una scena dal melodramma giocoso "La casa disabitata" di Lauro Rossi, maceratese di nascita, ma attivo e famoso in tutto il mondo, fino alle Americhe.

b. t.