Le “Canzoni che t’immagini“ per render pratica la beneficenza

Solidarietà e note sono il filo conduttore di “Canzoni che t’immagini“, la doppia serata di musica in programma per domani e domenica nella splendida sede del Teatro “Tiberini“ di San Lorenzo in Campo. In entrambe le giornate l’appuntamento è per le 21 e tutto il ricavato andrà in beneficienza, per finanziare le importanti attività portate avanti durante l’anno dall’associazione Auser, che svolge diversi servizi a favore delle persone fragili, tra cui il trasporto in occasione di visite mediche e sedute terapeutiche.

Proprio l’Auser organizza l’evento, in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura e al turismo e con l’associazione “La stanza della musica“. Sul palco saliranno gratuitamente una serie di band laurentine e del comprensorio e per il quarto anno di fila in una di queste suonerà anche il sindaco Davide Dellonti, tastierista piuttosto talentuoso.

Biglietto unico 10 euro. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Cartolibreria Pezza chiamando lo 0721 776784 e alla Cartolibreria Il Quadrifoglio (0721 774014).

s. fr.