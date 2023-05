Le cento candeline Camicia e fazzolettone, gli scout fanno festa

Non soffieranno solo sulle loro 100 candeline ma apriranno le porte del mondo scout alla cittadinanza con attività per giovani e famiglie, mostre, convegni e concerti.

Gli scout cattolici di Pesaro si preparano allo "Scout Festival" in programma dal 16 al 18 giugno in piazzale della Libertà, ripercorrendo cento anni di storia (dal 1923 ad oggi) che hanno visto passare in camicia azzurra, fazzolettone e pantaloncini dai 12 ai 15mila pesaresi.

"Un Festival del centenario che segna la ripartenza dopo i difficili periodi che abbiamo passato in questi ultimi anni – spiega Marco Mazzoli, responsabile di zona Agesci –. Un momento che darà slancio allo scoutismo pesarese per i prossimi 100 anni".

La programmazione prevede: venerdì 16, dalle 15, la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera e l’inaugurazione della mostra storica "100 anni di scoutismo cattolico a Pesaro", che proseguirà per tutti i 3 giorni di Festival. La giornata continuerà, dalle 16 alle 19, con le attività per i ragazzi e le famiglie e alle 21 un convegno, al Parco Molaroni, a cui parteciperà anche l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Sabato 17 continuano le attività dal pomeriggio fino alle 19. Alle 21, invece, si conclude la giornata con il fuoco di Bivacco alla presenza di Francesco Scoppola, presidente di Agesci. Per l’ultimo giorno di Festival (domenica 18) l’agenda ricchissima parte dal mattino alle 9 con attività per famiglie e ragazzi, alle 18.30 appuntamento con la messa e alle 21 il concerto finale con la scout band "L’Ostil Scout".

"Chiediamo a tutti coloro che hanno fatto parte della grande famiglia scout di venirci a trovare per portarci un ricordo della loro esperienza: una foto stropicciata, un vecchio fazzolettone o una spilletta – spigano Patrizia Piermaria e Federico Venturini, incaricati per il centenario –. Sarà infatti predisposto durante i tre giorni un grande albo d’oro in cui ogni ex-scout potrà farci fare un salto nel passato".

Un momento di "festa per tutta la città", lo ha definito in conclusione l’assessore Pandolfi, che ha ribadito l’importanza della struttura scout a Pesaro e su tutta la provincia: "Sono servizi che svolgono un lavoro educativo straordinario. Una festa per questi 100 anni, aspettando i prossimi 100, se non più". Si attendono a Pesaro per il weekend celebrativo almeno 1200 scout, ovvero il numero totale di iscritti che ad oggi si contano in Provincia.

Giorgia Monticelli