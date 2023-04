Le Cesane alla portata di tutti: inaugurato percorso per disabili

"Il rilancio delle Cesane parte pensando ai più deboli con la realizzazione di un ’Sentiero per tutti’". A parlare è il vicesindaco Michele Chiarabilli (a destra nella foto): "E’ un percorso ad anello di 590 metri dal fondo piatto pensato principalmente per le persone in carrozzina, ma è anche attrezzato per le persone cieche o ipovedenti, con 12 tabelline braille e 127 pali in castagno e corda in modo tale da facilitare ai disabili l’avventura di addentrarsi nella foresta demaniale in sicurezza". Il sentiero, il primo di questo genere nelle Marche per persone con disabilità, è stato ultimato in questi giorni nella cosiddetta ’Piana Bertinelli’. Si tratta di un progetto che si inserisce nel più ampio programma ’Fossombrone città Felice’.

a.bia.