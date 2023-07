Le chiavi della città di Tavullia a Rossi: l'evento "TavulliaVale" il 7 settembre

Era stata programmata inizialmente per lo scorso 19 maggio ed era poi stata rinviata per la tragedia che ha colpito la vicina Romagna e anche parte del nostro territorio. Adesso l’iniziativa "TavulliaVale", evento nel corso del quale verranno consegnate a Valentino Rossi le chiavi della città, torna in cronaca e si terrà giovedì 7 settembre prossimo, in coincidenza perfetta con la settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano, valido per il Motomondiale. "Sarà una festa nella festa – commenta la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci – . Due mesi fa abbiamo preso una decisione sofferta ma dovuta, la consegna delle chiavi della città a Valentino deve essere e sarà un momento di gioia e in quei giorni non lo sarebbe stato. Questa volta, come ho detto, sarà invece una festa addirittura doppia prima sulla pista di Misano e poi a Tavullia". In questi giorni la macchina organizzativa dell’evento si è già rimessa in moto. A chi si era già iscritto verrà inviata una mail per comunicare la nuova data e chiedere la conferma dell’iscrizione (risposta via email entro domenica 30 luglio). Da lunedì 31 luglio partiranno invece le nuove iscrizioni sul sito www.tavulliavale.it. Per tutti coloro che risiedono a Tavullia invece non sarà necessario iscriversi ma sarà sufficiente accreditarsi direttamente giovedì 7 settembre recandosi fisicamente alla palestra comunale di Tavullia dalle 10 del mattino alle 19.30. Nei prossimi giorni il Comune comunicherà informazioni più precise e dettagliate sul programma e su come partecipare all’evento.