Le chiavi dell’officina meccanica sulla bara di Rolando Torcolacci

Tanta gente di Apecchio e dai paesi limitrofi ha partecipato ieri pomeriggio al funerale di Rolando Torcolacci, 60 anni, meccanico del paese deceduto giovedì pomeriggio dopo una breve malattia all’Ospedale di Città di Castello. La messa esequiale si è tenuta nel piazzale del Santuario del santissimo Crocifisso (anziché nella chiesa parrocchiale) per dar la possibilità alla gente di essere presente all’ultimo saluto ad una persona, come ha ricordato nell’omelia il parroco don Sauro Profiri "buona, dedita alla famiglia e amante del proprio lavoro" che "lascia un vuoto nei tanti che l’hanno amato, conosciuto e apprezzato". Sulla bara oltre ai fiori i famigliari hanno deposto le chiavi da lavoro della sua officina di autoriparazione. Presenti alla messa anche i rappresentati della Polizia di Stato e dei Carabinieri della locale stazione. Rolando di carattere socievole e solidale era sempre disponibile con tutti, già dirigente della Viridissima Calcio durante le sagre del paese, specialmente per il Ferragosto si metteva davanti ai fornelli per aiutare la locale sportiva. Già donatore Avis era ben voluto e stimato da tutti. Rolando ha lascia la moglie Valeria, i genitori che abitano a Cagli, Franco e Agnese, le figlie Ilenia e Lorena, la sorella Loredana, i generi Carlo e Alfonso, i suoceri Giovanni e Bruna, i cognati, i nipoti e diversi parenti.

am. pi.