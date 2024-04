Le chiese dell’Arcidiocesi. Studio dell’architetto Bracci

Si terrà oggi alle 17,30 nella sala conferenze della sede della Soms (Società operaia di mutuo soccorso) di Pesaro in via Cairoli 53, una conferenza dell’architetto Atos Bracci dal titolo "Le Chiese dell’Arcidiocesi di Pesaro". Lo studio presenta una ricerca storica e documentale delle chiese nell’Arcidiocesi di Pesaro, in particolare sono state analizzate quelle nei comuni limitrofi il comune di Pesaro, e cioè Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Sant’Angelo in Lizzola (già comune ora unito a Colbordolo con il titolo di Vallefoglia), Montelabbate, Monteciccardo (già comune ora unito al comune di Pesaro) e Mombaroccio.