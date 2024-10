Le cifre che descrivono il boom: "Grazie alla biosfera in piazza un milione di passaggi in più"

Un aumento del 30% delle presenze turistiche nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo scorso anno. Oltre 200mila persone arrivate in città solo grazie agli eventi della Capitale italiana della Cultura, alle quali si aggiunge un incremento di visite ai musei cittadini del 111%. Sono questi i dati diffusi ieri mattina durante gli Stati Generali del Turismo 2025, che si sono tenuti al Della Chiara Workspace, che descrivono una Pesaro dall’anima turistico-culturale in grande sviluppo, come non era mai accaduto. "Pesaro è la città più attrattiva delle Marche – dice Andrea Biancani, sindaco di Pesaro – dove è stata rilevata una presenza turistica che supera il doppio di quella registrata ad Ancona". Nella nostra città sono state 737.117 le presenze rispetto alle 313.829 del capoluogo di Regione. Ben 215.395 le presenze estere. "Anche grazie all’anno della Capitale – dice Biancani - siamo riusciti ad acquisire consapevolezza che in questi settori è necessario investire maggiormente, perché turismo e cultura sono assi importanti dell’economia del territorio".

Dopo aver sottolineato l’incremento registrato quest’anno anche per la nascita di nuove attività economiche, Biancani snocciola i numeri che riguardano gli investimenti dedicati alle riqualificazioni degli edifici storici: "Grazie ai fondi del Pnnr, sono in corso investimenti per 44 milioni di euro, che stiamo impiegando ad esempio nella riqualificazioni di edifici come il San Domenico, Palazzo Ricci, l’ex manicomio, i Musei Civici. Riguardo invece a Rocca Costanza, che finalmente abbiamo riaperto, stiamo ufficializzando le ultime pratiche con il Demanio per avere una convenzione all’uso pubblico del vallato, che potrebbe ospitare diverse iniziative". Biancani aggiunge: "A novembre uscirà un concorso di idee per la progettazione del nuovo viale Trieste ed è pronto un piano per migliorare la sosta in zona mare".

Ad entrare nel dettaglio delle presenze turistiche è Paola Marchegiani, dirigente Turismo Regione Marche. "Mentre nelle Marche le presenze da giugno ad agosto calano, soprattutto nelle destinazioni balneari, a Pesaro si registra un incremento del 6% di presenze (+15% di pernottamenti). Un dato significativo è che le presenze sono aumentate soprattutto nei mesi di marzo, maggio e settembre, quindi grazie alla Capitale della Cultura si è riusciti anche a destagionalizzare, andando in controtendenza". A parlare dell’anno da Capitale è stato Silvano Straccini, direttore generale Pesaro 2024: "Dall’inizio dell’anno abbiamo registrato un incremento di visitatori nei musei cittadini del 111,8% - dice – e complessivamente sono state registrate oltre 90mila presenze. La Biosfera ha portato oltre un milione di passaggi in più in piazza del Popolo e siamo orgogliosi dei risultati portati dalla Sonosfera, che è stata protagonista anche al Fuori Salone di Milano. Oltre 500 gli enti e i partner coinvolti nel progetto Pesaro 2024 mentre la Capitale al quadrato (che ha visto la partecipazione di tutti i Comuni della provincia) ha portato oltre 43mila presenze. In totale sono stati realizzati fino ad oggi oltre mille eventi".

Dopo l’intervento di Mario Romanelli, sales director di Data Appeal Company e del saluto, tramite video messaggio dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha concluso il vicesindaco Daniele Vimini: "Dieci anni fa ci eravamo dati un obiettivo, quello di portare il Pil prodotto dal turismo nel territorio pesarese dall’8 al 15%. Possiamo dire che questo obiettivo è stato raggiunto".