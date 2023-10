Le Cirque du Soleil in un “Ovo“

di Claudio Salvi

Tra gli spettacoli che vedremo prossimamente alla Vitrifrigo Arena, quello con Le Cirque du Soleil si annuncia come il più curioso, animato ed intrigante. Nell’astronave la compagnia canadese presenterà infatti il suo variopinto “Ovo“ (in programma dal 26 al 29 ottobre per un totale di 5 spettacoli).

Si tratta del 25° spettacolo ideato da Le Cirque du Soleil ed è tutto basato sul mondo degli insetti. “Ovo“ (uovo in portoghese), sarà uno show multicolore ambientato in una immaginaria foresta pluviale del Brasile. Lo show, non a caso, è stato scritto e diretto dalla coreografa brasiliana Deborah Colker e si apre per l’appunto con un immenso uovo che rappresenta il tema del cerchio della vita. Una vita che corre lungo tutto lo spettacolo e che riserverà più di una sorpresa in un mondo di insetti "umani" variopinti che si muoveranno in bellissime coreografie-acrobazie e che, in perfetto stile della compagnia, si produrranno in evoluzioni aree mozzafiato.

Cinquantadue gli artisti coinvolti provenienti da 17 nazioni. Ovviamente nel cast non manca l’Italia. I costumi dello show sono tutti originali e creati su misura da Liz Vandal. Mentre il trucco degli artisti è curato in ogni particolare e richiede una particolare cura e attenzione. Per ogni artista, e a seconda del personaggio, ci vogliono dai venti minuti ad un’ora e mezzo di preparazione ad ogni show. Le esibizioni, divise in due atti, manco a dirlo, sono incredibili e spettacolari. Protagonista dello show sarà anche la musica firmata dalla compositrice brasiliana Berna Ceppas. Tutto sarà eseguito rigorosamente dal vivo con una band composta da sette elementi che sarà capitanata dalla voce del soprano italiano, Alessandra Gonzales.

In mezzo alle evoluzioni e alle acrobazie degli artisti del circo, sarà possibile ascoltare bossa nova e funk; ma anche musica elettronica. Anche la parte visual sarà particolarmente curata con un grande schermo ed un impianto di illuminazione spettacolare. I prezzi dei biglietti (già in vendita nelle abituali prevendite e sui siti online vanno dai 45 ai 138 euro). Sono previste riduzioni per gruppi familiari. Il Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il pubblico vede il circo: da piccolo talento di città a nome riconosciuto in tutto il mondo. Con sede a Montreal (nel Quebec), l’organizzazione canadese è diventata leader mondiale nell’intrattenimento dal vivo con la creazione di esperienze immersive e iconiche di fama mondiale, in 6 continenti. Il Cirque du Soleil entra in contatto con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusione. Avendo il privilegio di lavorare con artisti di 64 paesi per dare vita alla loro creatività sui palcoscenici di tutto il mondo, l’azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l’arte. Nel corso degli anni, più di 220 milioni di persone sono state ispirate, in oltre 70 paesi.