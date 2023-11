Le città del tartufo in gara per decretare la migliore

Sfida all’ultimo piatto oggi e domani nel "Salotto da Gustare" di Acqualagna. Ai fornelli per l’ambito premio "Tartufo Award" i chef di Acqualagna, Alba, Amandola, Gubbio, Isernia e San Miniato. "A questa gara partecipano delle città di prestigio – osserva il sindaco di Acqualagna Luca Lisi – per promuovere il tartufo, occasione di confronto per promuovere il nostro territorio, le Marche e l’Italia intera, l’Italia del tartufo". A condurre la gara Andrea Amadei (Decanter Rai Radio2), mentre, a decretare i vincitori: la giuria popolare composta dai commensali delle singole sfide e una giuria tecnica composta dai giornalisti gastronomici Veronique Angeletti, Jacopo Fontaneto, Riccardo Lagorio, Raffaella Parisi e Florio Bisello, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina. Presidente di giuria è Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore, volto storico della televisione italiana, è stato l’inventore della critica gastronomica italiana, tra i precursori di quella mondiale. La gara si strutturerà in due fasi: una prima manche in cui gli chef rappresentanti delle città si sfideranno a coppie e verranno poi valutate singolarmente; e una finale in cui le due città che ottengono il punteggio migliore (secondo la valutazione della giuria tecnica e della giuria popolare) accedono alla finale che decreterà la città vincitrice del premio Tartufo Award. I primi a sfidarsi oggi alle ore 12.30 saranno Alba con lo chef Luciano Tona e Gubbio con lo chef Daniele Cernicchi. Altre eliminazioni si susseguiranno alle ore 18 tra Acqualagna con la chef Elena Venturi e Isernia con lo chef Ermando Paglione. Domencia 5 novembre alle ore 12.30 si fronteggiano la città di Amandola con lo chef Davide Camaioni e San Miniato con lo chef Paolo Fiaschi. Chi otterrà il maggior punteggio accederà alla finale di domenica alle ore 18 per poi conoscere il vincitore del Premio Tartufo Award. Durante la Gara tutte le ricette saranno realizzate con le straordinarie paste di Luciana Mosconi. La sfida nazionale è in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nata per promuovere la produzione, la commercializzazione e la promozione turistica del tartufo.

Amedeo Pisciolini