Le “Città sospese“ in tanti delicati clic

Un’idea nata lo scorso gennaio che, oggi pomeriggio alle 18, fiorirà nella sala espositiva dello Spazio Bianco di Pesaro. Una mostra fotografica visitabile fino al 14 gennaio dal nome “Città sospese“, frutto della collaborazione di un gruppo di fotografi contemporanei, che dopo continue riflessioni e ricerche, finalmente presenterà in anteprima un’indagine sul paesaggio attraverso quaranta punti di vista diversi. Scatti distinti tra loro sia dal luogo rappresentato sia dall’anima dell’autore ponendo al centro un elemento comune cioè la scelta di utilizzare la purezza della fotografia transfigurativa; una tecnica sempre più conosciuta che tende a suscitare stimoli emozionali in chi osserva.

"Questa è una mostra in cui bisogna lasciarsi andare, farsi travolgere dalla sospensione che ognuno di questi fotografi ha voluto rappresentare attraverso le fotografie – commenta Alessandro Mazzoli, curatore – ognuno ha cercato di rappresentare la sua storia, la sua esperienza attraverso la raffigurazione del proprio paesaggio". Un percorso visivo in cui bisogna perdersi tra le immagini alla ricerca della propria interpretazione più profonda di città sospesa. Ad esporre saranno: Rosetta Agliardi, Giuseppe Alizzi, Angelo Angioi, Franco Barillaro, Marzia Bernini, Marco Biancardi, Angelo Casoni, Laura Cavallari Buzzanca, Marina Ceccarini, Giorgio Cerutti, Pierfrancesco Fornasieri, Lugi Fortini, Rosanna Foti, Ottavia Gori, Pietro Icono Quarantino, Stefania Lecca, Letizia Lencioni, Giuseppe Lentini, Pietro Lo Buglio, Astolfo Lupia, Agostino Maiello, Veronica Manganaro, Giorgio Marras, Alessandro Mazzoli, Antonella Messina, Monia Monea, Stefano Montinaro, Jan Noszczyk, Umberto Pace, Michele Palma, Rosita Percacciuolo, Stefania Piccoli, Carlo Riggi, Rodolfo Rubagotti, Ilaria Siddi, Domenico Summa, Cristiano Vassalli, Renzo Venturelli, Andrea Virdis, Paolo Volpi. La mostra sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20 con ingresso gratuito per info e prenotazioni per visite in altri giorni e orari chiamare 347 4252498 .

Ilenia Baldantoni