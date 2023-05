Le colline ventose che suscitano ricordi

A ognuno di noi accade di provare una forte sensazione di nostalgia nel momento in cui, senza volerlo, ci ritornano alla mente ricordi che ci possono suscitare gioia e anche tristezza. Questo che succede al poeta Giovanni Pascoli nella poesia “L’aquilone”. Osservando il cielo in una calma giornata, si accorge di qualcosa di diverso nel sole; non di nuovo, ma semplicemente d’antico che gli fa tornare alla mente quel ricordo delle colline ventose di Urbino. In quello stesso istante, preso dalla natura, dall’immensità del cielo e da un leggero soffio di vento che agita le foglie ormai morte ai piedi della quercia, si ricorda della grandiosa libertà che rappresenta quel piccolo aquilone leggero che aveva l’onore di cogliere la bellezza di Urbino dall’alto. Purtroppo la vita non comprende solamente ricordi gioiosi, di spensieratezza e d’ingenuità, l’esistenza è formata anche da intensi dolori che in un modo o nell’altro colpiscono tutti, come descrive il poeta con la perdita del compagno di collegio. Proprio in quel tempo, Pascoli, ripensando a Urbino, e a ciò che era stato il suo passato, cade in una profonda riflessione sulla vita, alle possibilità che hanno i bambini di vivere le emozioni più pure, ignari di quanto la vita possa loro riservare.

Classe 3^B

Sofia Carallo