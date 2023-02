"Le comunali non presentano alcun problema"

Sul fronte delle scuole comunali a Pesaro, l’attenzione sulle temperature all’interno degli istituti scolastici è sempre molto alta. Dice l’assessore ai servizi educativi Camilla Murgia: "Ad ora non mi risultano criticità particolari. Molto spesso c’è un malfunzionamento di qualcosa che viene segnalato tramite il numero Sos calore che è in dotazione a tutte le scuole. I possibili problemi vanno segnalati direttamente all’assistenza e queste risolve il problema generalmente in poche ore". Il repentino calo delle temperature di queste ultime due settimane sta comportando un più intenso utilizzo degli impianti di riscaldamento all’interno degli istituti scolastici con notevoli differenze tra strutture ad alto efficientamento energetico come la scuola di via Lamarmora e la maggior parte di tutte le altre che risentono gli effetti di una mancanza di adeguamenti da un punto di vista energetico con dispersione di calore e maggior tempo necessario al riscalmento della scuola