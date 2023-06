Le ’Confessioni’ di Branduardi omaggiano il Duca

In attesa della Festa del Duca 2023, il signore di Urbino viene festeggiato nel giorno del suo compleanno. Ovvero domani con un ospite speciale, Angelo Branduardi. Ma non solo, perché saranno momenti importanti sul fronte culturale. Quella di mercoledì sarà una giornata intera dedicata a Federico da Montefeltro: alle 16 nell’oratorio della Cattedrale sarà presentato il catalogo della mostra "Sapientia, pietas et otium al tempo del Duca".

A seguire, alle 20.45, nel cortile d’onore di Palazzo Ducale Michele Placido e Alessandro Haber saranno protagonisti de "Il ritorno del Duca" di Gino Girolomoni, sintesi dello spettacolo messo in scena la scorsa estate. A seguire, alle 21, Branduardi con la presentazione del libro "Confessioni di un malandrino" che accompagnerà con alcuni pezzi del suo repertorio, presente anche il sottosegretario al Ministero della cultura Vittorio Sgarbi.

"E’ un onore presentare la mia autobiografia a Palazzo Ducale - spiega Angelo Branduardi che ha un affinità con le melodie rinascimentali -. Ripercorrerò diverse tappe della mia infanzia fino agli incontri più importanti. Questa presentazione è un caso fortunato ne ho fatte tante ma mai in un posto simile; ho attinto e conosco bene la musica antica.

Non c’è solo quella ma è un connubio importante".

Quello di Branduardi non sarà totalmente un concerto: "Suonerò alcuni brani assieme al pianista Fabio Valdemarin, non ho ancora preparato una scaletta.

Il repertorio è tanto, mi lascerò anche ispirare. Io di messaggi ne lancio pochi, scrivo delle cose e ritengo che la libertà di interpretarle sia importante, come la mia di esprimerle, e quindi è come se consegnassi un involucro vuoto dove ognuno mette quello che vuole. Questo è sempre stato il mio concetto della musica. La verità sta nella interpretazione del pubblico e non nell’idea originaria dell’artista".

Il cantautore ha un legame con Urbino, infatti in città aveva in programma di trasferirsi: "Ci stavo venendo ad abitare, poi non si è concluso, ma c’è un stato un momento in cui ero in trattativa per un casale.

Erano tempi in cui giravo tantissimo e quindi per me sarebbe stato scomoda la lontananza dagli aeroporti".

Una anticipazione, questa, che farà di apripista all’evento principale, ovvero la Festa del Duca.

"Siamo molto felici di avere con noi uno sei massimi cantautori italiani, Angelo Branduardi che inaugura la Festa del Duca nel giorno del suo compleanno - esclama Maria Francesca Crespini, presidente dell’Ars Urbino Ducale - . Dopo Uto Ughi il Palazzo Ducale ospiterà un menestrello che si racconterà anche attraverso alcuni suoi pezzi celebri.

L’Ars Urbino Ducale che coordina la programmazione di questi eventi unici in Italia ha trovato sinergie e collaborazioni con diverse istituzioni e associazioni. Ringrazio il Comune di Urbino, la Regione Marche e la Galleria Nazionale delle Marche per la collaborazione e la riuscita della Festa del Duca che dall’11 al 14 agosto prossimo sarà di grande richiamo popolare e di altissimo livello culturale", conclude Crespini.

Per informazioni e acquistare i biglietti è possibile rivolgersi all’Agenzia Urbino Incoming di piazza Borgo mercatale a Urbino, oppure su www.liveticket.it.

fra. pier.