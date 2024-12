Le cose mai dette sulle bollette dell’acqua

È di qualche settimana fa la comunicazione dell’aumento della tariffa dell’acqua, e già non pochi utenti si sono visti recapitare da Marche Multiservizi fatture decisamente più alte del solito. Sul tema, ci scrive Michele Felici, già dirigente dell’ufficio tecnico comunale: "Gli esperti dicono che “ci vogliono tante risorse che non ci sono per cui gli investimenti non si fanno tanto più che in Italia siamo appesi ad una bolletta acqua fra le meno care d’Europa“.

Le bollette in Italia differiscono fra loro anche del 400% tra le varie province d’Italia, e si ritiene che questi esperti dovrebbero, come prima cosa, spiegarci il perché di queste tariffe a quattro piani (con noi di Urbino che siamo al 4° piano) che certamente sono determinate anche da struttura e organizzazione del servizio (da seguire o da evitare) oltre che dalle diverse esigenze di pompaggio, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua stessa.

La rete idrica è un colabrodo (dal 40% al 60% di perdite) perché non è stata fatta la necessaria manutenzione: non si è tenuto conto che ha un determinato periodo di vita oltre il quale si deteriora. Un politico nel 2006 ha cercato di rendere obbligatoria la manutenzione delle reti col disegno di legge 772 per il riordino dei servizi pubblici locali per fare in modo che queste, nel ciclo di vita, fossero tutte rinnovate, ma la proposta non è diventata norma.

I sindaci, tutti, da sempre riscuotono gli utili e un canone, in quanto “proprietari“ per l’affidamento in gestione del Servizio Idrico Integrato, ma queste somme mai sono state utilizzate per migliorare o solo fare manutenzione al servizio che le generava. Ora, con il Pnrr, importanti somme vengono destinate per eseguire lavori non fatti che in qualche modo abbiamo già pagato e stiamo pagando.

Gli esperti, che premettono (e la cosa ci preoccupa) che abbiamo una bolletta del S.I.I. fra le meno care d’Europa, pensano solamente di aumentare la bolletta del servizio per coprire i nuovi investimenti, senza pensare alle accise (anche un po’ illegittime) che dovrebbero essere eliminate e che da sempre gli utenti pagano senza ricevere alcun beneficio.

Tenuto conto che nella nostra zona l’asset del S.I.I. è in mano ai privati, si chiede, sempre agli esperti, se i nuovi finanziamenti pubblici, che sono intestati ai privati, favoriscono e consolidano la privatizzazione del S.I.I. considerando l’acqua un bisogno (e non un diritto) che viene riconosciuto solamente se ha un valore economico: il mercato dell’acqua si aprirebbe così alla speculazione finanziaria e – speriamo di no – alla quotazione in borsa".

Chiude Felici: "Occorre far rispettare il referendum sull’acqua cominciando ad imporre ai proprietari e gestori del S.I.I. la massima trasparenza su tutto, dai lavori ai dividendi".