Le creazioni di Samuel Costantini alla Design Week

L’artista e scultore marchigiano Samuel Costantini è stato ospite fino all’altroieri della Galerie Philia in occasione della mostra organizzata per la Design Week 2023, al fianco di numerosi designer contemporanei come Rick Owens, Arno Declercq, Henry Wilson, Pierre de Valck, Andrés Monnier e molti altri. L’esposizione è servita per mostrare opere di design inedite, in una grande e curata esposizione intitolata Desacralized. Samuel Costantini alias Dal Furlo, è stato uno dei protagonisti della mostra, la sua connessione con il paesaggio ricco di bellezza, la sua conoscenza degli elementi, il legame con il territorio, i metalli pregiati spesso recuperati e le tecniche che arrivano dal passato si fondono alla ricerca del nuovo.

Costantini ha realizzato Pixie Bronze Candleholders, portacandele in bronzo fuso lucidato e poi rifinito con una patina bianca. Per realizzare quest’ultima opera, l’artista si è ispirato a piccoli folletti che nascosti nell’ombra della foresta osservano lo scorrere della vita quotidiana. Tutte le creazioni e gli elementi d’arredo creati dal designer sono opere scultoree realizzate con materiali preziosi, ma di recupero come rame, bronzo e ottone a cui vengono date nuove forme e nuova vita.

l. d.