Le critiche sui manichini in chiesa, poi i furti. La mostra in ricordo di Pedini parte in salita

Una mostra a dir poco tormentata quella in memoria dell’imprenditore del tessile e della moda Fabio Pedini, scomparso qualche anno fa e che nel 2025 avrebbe festeggiato i 50 anni della sua azienda. Sabato a Sant’Angelo in Vado, all’interno della chiesa di Santa Maria Extra Muros si è tenuta l’inaugurazione ma da lì in poi non tutto è andato liscio.

Le nipoti di Fabio, Rita e Valeria Pedini, hanno portato in mostra, sollecitate dal vicario episcopale alla cultura Monsignor Davide Tonti, alcuni dei pezzi unici che compongono l’archivio di ’Trattamenti Tessili Italia’, capi paragonabili a opere d’arte che hanno calcato le passerelle dei più grandi stilisti mondiali. All’interno della chiesa e nelle sale della sacrestia e del museo civico-ecclesiastico contiguo, sono stati quindi allestiti dei manichini che sfoggiano questi capi in un dialogo con le opere d’arte circostanti.

Dopo nemmeno un giorno di mostra, però, i curatori si sono accorti che sono spariti due capi: "Si tratta di una t-shirt di Yves Saint Laurent e di un paio di pantaloni Louis Vuitton -spiega Valeria Pedini che ora guida l’azienda assieme alla sorella Rita-, capi non dell’ultima collezione ma che sono realizzati con lavaggi che eseguiamo tuttora. Potrebbero averli rubati per essere messi sul mercato ma penso che sia un furto improvvisato: hanno rubato i capi con il marchio più evidente e non le cose con più valore, forse una ragazzata fatta da chi ha notato i brand. Oltre al valore economico è proprio il gesto che ci lascia senza parole, la mancanza di rispetto verso chi ha dato tanto per la sua città". Mentre le opere d’arte custodite nel museo civico-ecclesiastico sono all’interno di teche in vetro, i capi dell’archivio storico aziendale erano su dei manichini collocati in tutte le sale del museo. Sul furto indagano i carabinieri della locale stazione.

Ma le vicissitudini di questa mostra non sono finite qui. C’è chi, tra gli ambienti ecclesiastici urbinati, infatti, ha manifestato il suo malcontento per aver usato una chiesa monumentale come ’location’ di una mostra di questo tipo. Ad oggi, dopo un post su Facebook poi rimosso che ha fatto discutere, il curatore monsignor Tonti, per gettare acqua sul fuoco, ha deciso di spostare dalla navata della chiesa alle sale del museo un’opera che alludeva al David di Donatello, dove un manichino con boxer di John Galliano - che mostrano uno degli iconici lavaggi di Pedini –, emerge da un mare fatto di jeans. L’opera, come è stato spiegato durante la presentazione, rimanda appunto al David e voleva simboleggiare una lode alla bellezza, all’artigianalità e alla resilienza della cosidetta "Valle del Jeans" di cui Pedini era stato un fautore, non discostandosi troppo dalla "Venere degli Stracci" di Michelangelo Pistoletto, altra opera celebre di arte moderna.

E per finire, sempre tra sabato e domenica, a proposito di furti di oggetti d’arte, è stata rubata anche parte dell’opera realizzata dallo scultore Andrea Rossi e dall’Associazione Cer’Amiche per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, posizionata al parco Conte.