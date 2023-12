Le diocesi unite per ricordare le sei giovani vittime di Corinaldo

La Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola e la Diocesi di Senigallia unite nello stare accanto alle famiglie delle vittime della strage di Corinaldo avvenuta la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018: "La memoria va coltivata, custodita, protetta ed è autentica quando diventa impegno concreto per l’oggi - si legge in una nota congiunta del vescovo Andrea Andreozzi e Francesco Manenti -. Il ricordo di Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora, morti l’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, è stare accanto ai loro familiari, è sostegno all’associazione Co.Ge.U (Comitato Genitori Unitario) nata da quella tragedia, è impegno per la vita di ogni giovane e di ogni persona".

E così la messa che da quel giorno viene celebrata ogni anno in ricordo delle vittime, quest’anno sarà celebrata a Senigallia nella chiesa dei Cancelli (la cattedrale è chiusa causa terremoto) e sarà presieduta dal vescovo di Senigallia monsignor Manenti. Ma ci sarà anche un segno che unirà quattro comuni nel ricordo: nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, a mezzanotte, le campane dei comuni di Fano, Frontone, Mondolfo, Senigallia – dove vivono i familiari dei ragazzi e della mamma deceduti – suoneranno sei volte in ricordo di Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora.

"Questo piccolo segno, realizzato grazie anche alla disponibilità dei comuni interessati - si legge nella nota delle due Diocesi -, ci ricorda che non possiamo e non dobbiamo dimenticare e che siamo chiamati a scuoterci, a camminare insieme, non solo perché certe tragedie non si ripetano più, ma perché le nostre città siano più accoglienti e sicure e perché ognuno possa crescere realizzando se stesso e vivendo in armonia con tutti". ti.pe.