Le dolci vibrazioni che mancano: "Siamo ancora in fase di rodaggio"

"Ad Arezzo a livello difensivo abbiamo disputato un’ ottima gara, condita da tanta attenzione, ma ci è mancato qualcosa dal punto di vista offensivo. Su questo aspetto ci sarà da lavorare fin da subito". Dopo la sconfitta per 1-0 in Toscana capitan Di Paola ha già lo sguardo proiettato verso il futuro: "Siamo consapevoli che nel calcio ogni stagione non è mai uguale a quella precedente e non si può mai sapere cosa accadrà in futuro. Noi dobbiamo ereditare dal campionato scorso tutte quelle certezze che ci hanno accompagnato nella scorsa stagione. Sapere fin dove siamo potuti arrivare soltanto qualche mese fa ci deve servire da stimolo per continuare a lavorare. Dovremo esser bravi a non piangerci addosso perché il campionato è ancora lungo e sono convinto che con la tranquillità e la serenità giusta riusciremo a ripartire". Una sconfitta, quella vissina, dovuta secondo il ’DiPa’ da due periodi di stagione diversamente vissuti dalle due compagini. I toscani determinati ad essere protagonisti per tutta la stagione stanno volando sulle ali dell’ entusiasmo, la Vis è ancora in fase di rodaggio: " L’Arezzo quest’anno ha allestito una rosa di grande spessore e fin da subito, senza nascondersi, ha mostrato di voler portar a compimento un campionato importante e in queste prime uscite sta già dimostrando di averne le possibilità per farlo. Per noi è invece difficile fare paragoni con la stagione scorsa poiché abbiamo cambiato tanto e anche il periodo di forma può incidere su questi primi risultati".

Sono le dolci sensazioni frutto di una vittoria quelle che ad oggi mancano alla Vis: "Iniziare la stagione con delle vittorie avrebbe garantito quell’entusiasmo e quella serenità negli allenamenti che non siamo mai riusciti ad assicurarci in questo avvio di campionato. Nelle prime due gare abbiamo infatti sempre disputato delle buone prestazioni ma soprattutto nel derby contro il Rimini siamo stati un po’ sfortunati negli episodi". Un Di Paola che proprio come tutti i suoi compagni nella gara di Arezzo con il passare dei minuti è stato schiacciato dall’aggressività toscana e rinchiuso nella propria metà campo. Domenica alle 17:30 contro il Livorno, sospinti da un Benelli pronto a far sentire tutta la sua voce, per Di Paola e compagni sarà necessario cambiare la marcia di una stagione partita con il freno a mano tirato.

Lorenzo Mazzanti