Le Domeniche belle al museo

Per santificare le feste, il museo di Fano apre le porte alle famiglie tutte le domeniche, con un ricco cartellone di eventi. "Tutti devono sapere che la domenica al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano c’è qualcosa in più" ha detto l’assessore alla Cultura Cora Fattori annunciando assieme al dirigente Ignazio Pucci la nuova iniziativa intitolata "Domeniche al Museo" che dal 18 febbraio al 26 maggio offrirà a tutti (compreso nel biglietto d’ingresso al museo, che è gratuito ogni seconda domenica del mese) 4 esibizioni musicali in Pinacoteca, 6 visite guidate nei vari spazi del Palazzo Malatestiano e 5 laboratori per bambini, tutti nella Sala Morganti.

L’intento è rendere vivi e pulsanti i luoghi della Cultura, per avvicinarli a tutti. Accanto agli esponenti dell’Ufficio Cultura di Fano c’erano anche la dirigente dell’Istituto Comprensivo Gandiglio, Melania Martellucci, che ha al suo interno la scuola media musicale, protagonista dei 4 appuntamenti nati sul solco di ‘Risuonano i Musei’, il ciclo di concerti tra i preziosi dipinti della Pinacoteca. "Questa volta a suonare saranno i nostri studenti" ha spiegato Irene Placci Califano, una dei docenti di strumento che "si sono messi in gioco con grande entusiasmo".

Saranno loro ad avviare il programma, domenica alle 16.30, con un concerto di flauto. L’esibizione degli studenti musici della Gandiglio si ripete ogni terza domenica del mese, prima col clarinetto poi con la chitarra e infine la classe di pianoforte. La prima e la quarta domenica, invece, sempre alle 16,30 ci saranno le visite e i laboratori per bambini a cura di Meridiana (il 3 marzo si gioca con la Pala di Durante a caccia di una treccia; il 24 marzo si diventa maghi del colore come Pietro il Perugino; il 7 aprile si entra nel suo atelier a completare le opere del pittore e infine il 28 aprile si gioca con un pieghevole educativo in cui il museo è tutto da sfogliare), mentre la seconda e la quinta domenica le visite accompagnate. Si parte il 25 febbraio con quella alla mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" alla Sala Morganti, che verrà ripetuta anche a Pasqua (31 marzo). Consigliata la prenotazione allo 0721/887845-847 o mail: museocivico@comune.fano.pu.it

Tiziana Petrelli