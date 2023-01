Le donne, Bigio e Bronco. La città avrà i loro nomi

di Anna Marchetti

Piazzale Donne della Costituente, ponte Bigio e curva Bronco: via libera della giunta a tre nuove intitolazioni su proposta della commissione toponomastica e su richiesta dei cittadini. Il parcheggio di via Risorgimento, in fase di riqualificazione, diventa "piazzale Donne della Costituente", il ponte ciclopedonale alla foce dell’Arzilla prende il nome di "ponte Bigio" in memoria del bagnino Pierluigi Ricci, mentre la curva del Mancini è stata denominata "curva Bronco", in ricordo del tifoso dell’Alma Juventus Fano Federico Santini.

La giunta ha deciso di accogliere le proposte avanzate dalla commissione toponomastica che a sua volta ha fatto proprie le petizioni e le raccolte firme dei fanesi. In particolare l’idea di intitolare un’area verde della città a 21 donne che hanno fatto parte dell’Assemblea costituente è del Soroptmist che mette in evidenza come tali donne "divennero il ponte ideale tra la sfera politica, fino ad allora dominata dagli uomini, e quella femminile che aveva davanti a sé l’occasione unica di cambiamento. 21 donne che hanno fatto la storia e che tra gli scranni di quell’assemblea hanno lottato per garantire alle donne pari diritti".

All’istituzione del "ponte Bigio", in ricordo del bagnino morto il 7 agosto del 2017, nella spiaggia di Torrette per salvare tre persone, si è arrivati su specifica richiesta del sindaco Massimo Seri e a seguito di una petizione firmata da 50 cittadini. Nella targa sotto "ponte Bigio" sarà anche scritta la frase "Pierluigi Ricci, bagnino 1960-2017". "Il suo gesto – ha scritto il sindaco Seri alla commissione toponomastica – va oltre il confini del nostro Comune, perché è la rappresentazione dei valori universali di solidarietà umana e di generosità che sono l’essenza di una comunità". Nel caso specifico, essendo Ricci morto da meno di dieci anni, sarà anche necessaria l’autorizzazione del Prefetto.

Sono invece 131 le firme raccolte dai club della tifoseria fanese "Fano Calcio", "Panthers" e "Ultras Fano" per dare alla curva del Mancini il nome di "Bronco" con il sottotitolo "Federico Santini, tifoso dell’Alma Juventus Fano, 1979-2010", morto dopo la scomparsa della figlioletta. "Un atto di sensibilità e di vicinanza ad una famiglia – hanno scritto i tifosi – che ha sofferto, sempre a testa alta e con dignità".