Le donne e il femminismo in Iran in un incontro al Collegio Raffaello

Domani alle ore 18 alla sala Castellani del Collegio Raffaello si rifletterà sulle donne, in particolare sul femminismo in Iran. Le associazioni ‘La Città che Verrà’ e ‘Noi Donne odv’ hanno infatti organizzato l’incontro ‘Iran a mani nude - Storie di donne coraggiose contro ayatollah e pasdaran’, che è anche il titolo dell’ultima pubblicazione scritta da Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale per Medio Oriente, Turchia e Caucaso. A dialogare con l’autore saranno Maryam Pezeshki, artista e attivista iraniana, e il professor Nicola Giannelli, docente dell’università di Urbino.

"Rifletteremo sulle donne iraniane – spiegano gli organizzatori -, sulla storia dei movimenti femminili e le rivoluzioni in Iran. Non può esistere una storia del pensiero politico senza donne, poiché le donne hanno una posizione determinante nell’ordine politico e sociale. La capacità generativa, da cui deriva la loro vulnerabilità, porta ad un’idea diversa di civiltà, ad un cambiamento profondo, ad una sovversione dell’ordine sociale. Il mondo valoriale femminile porta ad un cambiamento spesso temuto ed ostracizzato attraverso la violenza e la soppressione della vita".

g. v.