Si parlerà di emancipazione femminile, di legittimazione, responsabilizzazione e rafforzamento della figura delle immigrate islamiche di seconda generazione, nell’incontro in programma per oggi alle 10 al Gonfalone. E’ stato intitolato infatti "L’Islam Femminile, l’empowerment delle donne tra prima e secoda generazione" il convegno organizzato dall’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini, a cui partecipano, tra le altre, l’associazione Al Fihriyat; Saifeddine Maaroufi, l’Imam di Lecce; Fiorangelo Angeloni, vice Prefetto di Pesaro Urbino e Gul Ince Beqo, dell’Università di Urbino. Don Vincenzo Solazzi, direttore Ufficio per il dialogo Interreligioso ha "ringraziato per questa iniziativa che ha il merito di portare la religione in un terreno pubblico". Isham Rachidi vorrebbe con questo incontro "abbattere un muro (di pregiudizio) che non ha più motivo di esistere".

Tiziana Petrelli