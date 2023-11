Le due bombe di Marzorati. L’ex cestista porta in città pista di bici e pattinaggio

Una volta Pierluigi Marzorati, quando era giovane, entrava al palasport – quello vecchio – e piazzava un paio di entrate e un tiro da tre e tornava a casa sua a Cantù, spesso con i due punti in tasca. Adesso, da grande, fa l’ingegnere e torna a casa da Pesaro (ma non solo) con una serie di progetti in borsa tutti legati alla costellazione dello sport. E’ di ieri l’incarico ufficiale da parte dell’amministrazione comunale per la realizzazione di una pista ciclistica di 2 chilometri e 600 metri dove all’interno verrà ricavato un anello di 600 metri riservato agli amanti di pattinaggio a rotelle.

"Una struttura pensata soprattutto per i ragazzini per far sì che possano fare sport in sicurezza. Perché non so chi oggi si fiderebbe a mandare il proprio figlio piccolo in giro per la città in bicicletta o su pattini a rotelle, in mezzo al traffico. Troppo pericoloso", dice Pierluigi Marzonati. Che aggiunge anche: "Il nostro progetto è piaciuto ed è ormai un anno che ci stiamo lavorando, ma devo anche aggiungere che è stato bravo il sindaco Matteo Ricci che ha intercettato i soldi dal ministero per poter realizzare questa struttura. Che avrà anche una palazzina di 420 metri quadrati spalmati su due piani che serviranno come segreteria, spogliatoi, sala fitness, quindi ci sarà anche un bar. Insomma tutto quelli che sono i servizi che servono alla struttura". Per questo incarico di progettazione e direzione lavori l’amministrazione ha messo in conto 139mila euro.

Questo circuito per le bici ed anche quello per il pattinaggio verranno realizzati tra il PalaVitri e l’ipermercato della Conad, sul retro, nell’area dove insistono anche i parcheggi e la pista d’atterraggio per gli elicotteri. Ma non è il solo progetto legato allo sport che porta a casa l’ex play di Cantù perché ha avuto un altro incarico, questa volta dalla Provincia, ed è legato alla pista d’atletica del liceo Torelli di Fano con relativi servizi e quindi la sistemazione anche del campo dal rugby dove verrà posizionato un fondo in erba sentetica e verrà anche realizzata una tribuna naturale sul fronte che dà sul cimitero. Una struttura su tre gradoni sul terrapiano in erba dove verranno posizionati assi in legno.

"Abbiamo qualcosa in ballo anche su Vallefoglia – continua Marzorati – perché devo dire che gli amministratori sono bravi e siamo partiti con i preliminari proprio per non arrivare, quando magari parte il bando, senza avere nulla in mano, nemmeno una scala di priorità. E il tutto con davanti 60 giorni o poco più per completare tutti gli iter e passare da un progetto preliminare ad uno esecutivo e questo consente di accedere ai fondi legati al Pnrr. E devo dire che questo non accade sempre in altre parti del Paese".

m.g.