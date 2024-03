Le emozioni della ’Passio’ sotto il Nerone

A Serravalle di Carda ritorna la Passio, giunta quest’anno alla 42esima edizione. La Passio che si svolgerà nella serata del 29 marzo è una rievocazione storico-religiosa che ha luogo lungo le vie del paese con l’’intera comunità che si trasforma e rivive la passione e morte di Gesù attraverso gli ultimi momenti della sua vita.

Con il passare del tempo l’interesse di tutti per la Passio è cresciuto, così come la cura minuziosa ai dettagli, ai costumi, alle scenografie, agli effetti sonori.

Ad organizzare l’evento la Pro Loco di Serravalle Di Carda e Monte Nerone - Aps e Passio - Serravalle di Carda. Le scenografie ideate e costruite in loco esalteranno di sicuro, come è successo nelle passate edizioni, l’abilità dei volenterosi e ingegnosi serravallesi. Anche gli abiti dei figuranti come sempre saranno cuciti a mano e curati minuziosamente con un attento studio sui modelli e i materiali dell’epoca. Un’altra prerogativa essenziale è quella riguardante la sonorizzazione e gli effetti di luce. Questi vengono realizzati con attrezzature professionali. Inoltre, la scenografia luminosa, che si combina con le vivide fiamme delle torce, dona alla Passio un carattere scenografico unico ed emozionante.

E allora, al primo calare della notte del Venerdì Santo, le vie del paese saranno animate da figuranti e antiche botteghe dei mestieri. Le luci si spegneranno, calerà il silenzio e dalla piazza del paese avrà inizio la rappresentazione che, con diverse tappe, mette in scena i momenti di maggiore forza della storia di Gesù: dalla sua Ultima cena con gli apostoli, in cui si rappresenta anche la lavanda dei piedi, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi con la tentazione di Satana, l’apparizione dell’Angelo e il bacio di Giuda.

Seguirà il processo di Caifa nel Sinedrio con le accuse dei testimoni e dei Sommi Sacerdoti. Dopo aver superato la scena dell’impiccagione di Giuda durante il cammino, l’itinerario proseguirà fino al palazzo di Ponzio Pilato, in cui avverrà il processo del governatore e la successiva flagellazione. A questo punto, per Gesù inizierà l’ascesa al Calvario, scortato dalle guardie romane e seguito dalla folla. Infine, si giungerà al drammatico momento della Crocifissione, rappresentato con grande forza drammatica e sottolineato dallo struggente canto di dolore di Maria e delle Pie Donne.

E dopo il dolore si accenderà la speranza, con la resurrezione di Cristo ricreata attraverso una spettacolare scena video tridimensionale.

Amedeo Pisciolini