Le emozioni musicali delle Fiamme Gialle

Ottimo successo, all’Auditorium Scavolini di Pesaro, per il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, pugliese, diplomatosi al Conservatorio di Pesaro. All’evento, seguito da un migliaio di spettatori, hanno preso parte il comandante interregionale dell’Italia centro-settentrionale della Guardia di Finanza, generale Fabrizio Cuneo, il comandante regionale Marche, generale Nicola Altiero, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, la preside del Liceo artistico “Mengaroni“ Serena Perugini, accompagnata da docenti e studentesse che, per celebrare il 250° anniversario della Finanza, hanno realizzato un’opera pittorica donata al Comando Marche.

Il concerto, presentato dalla giornalista pesarese Silvia Sacchi (il cui look è stato curato per l’occasione dalla boutique Ratti), è stato un’occasione per apprezzare il talento e la professionalità dei musicisti della Banda Musicale, fondata nel 1926 e composta da maestri provenienti dai più prestigiosi Conservatori italiani, di cui tre sono marchigiani. La serata si è aperta sulle note della “Marcia d’Ordinanza della Guardia di Finanza“ scritta da Antonio D’Elia per poi proseguire con l’esecuzione di ulteriori brani selezionati appositamente per onorare l’illustre compositore pesarese Gioachino Rossini, celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini ed infine per rendere un doveroso omaggio ai tanti artisti del territorio, tra cui il maestro compositore urbinate Michele Mangani, docente al “Rossini“. Apprezzata l’esibizione del violoncellista Davide Moretti, vincitore di diverse borse di studio e concorsi a livello mondiale. Moretti vanta origini pesaresi ed è già tra gli orgogli del nostro panorama musicale.

l. d.