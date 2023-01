Le farmacie fanno gola ai gruppi d’investimento

Soldi, grossi e subito nelle mani. Milioni di euro. Dall’altra parte una farmacia che cambia padrone. Perché è partito il risiko in questo settore: negli ultimi mesi ne sono passate di mano tre: una a Fano, la Morotti, accanto alla caserma ‘Paolini’, quindi la Tintori a Gabicce Mare e qualche settimana fa anche quella che è forse la più famosa e conosciuta in città: la San Salvatore di Claudio Mari, in piazzale D’Annunzio tra via Rossini e viale della Repubblica. Ma non sono i privati ad entrare in questo mercato, come per esempio è accaduto alla farmacia Astuti dove è entrata in società Elena Santini, la figlia del radiologo, ma grossi e importanti fondi di investimento, uno anche estero.

"No, no, non vengono direttamente loro a chiedere, ma hanno degli emissari – dice il presidente di Federfarma, Stefano Golinelli – e stanno bussando a diversi colleghi per capire se vogliono vendere. Io credo che bisognerà mettere comunque qualche forma di sbarramento perché alla fine potrebbero venirne a soffrire i clienti, sia sotto il profilo della professionalità, sia come servizio".

La San Salvatore di Claudio Mari è passata di mano alla fine dell’anno: "Ho fatto l’ultimo turno alla fine di dicembre. Dopodiché ciao – dice Mari –. Avevo avuto contatti inizialmente con un privato dell’entroterra, ma alla fine sono spuntati quelli della società ’Dottor Max’, che mi hanno fatto una offerta migliore per cui ho ceduto a loro. Una farmacia, la mia, che era passata da mia nonna e poi a mia madre e quindi a me che l’ho mandata avanti per trent’anni. Uno dei problemi? Da noi come nell’industria esiste il problema del passaggio generazionale. Cosa faccio io? Continuo a suonare con il mio gruppo ed ora accompagno con la chitarra anche un cantante che recentemente si è anche esibito in televisione nella trasmissione The Voice Senior. Perché nonostante abbia passato 30 come farmacista, 10 come medico, uno come musicista ed ho fatto anche per 4 il consigliere provinciale, ancora non posso andare in pensione".

Una situazione che viene data in evoluzione, quella del settore delle farmacie: "Sono entrati sul mercato in ritardo nelle nostre zone – dice il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Angelo Pascucci – ma ora si stanno muovendo e da quello che risulta sono disposti anche a sborsare cifre più alto di quelle di mercato. Secondo me lo fanno esclusivamente perché hanno tanti soldi e poi perché così fanno economie di scala quando vanno a comprare i farmaci dalle case produttrici. Un conto è comprare un’aspirina, un altro cosa è comprarne un milione. Comunque il settore ha bisogno di essere meglio regolamentato".

m.g.