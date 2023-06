Le favole ’sbagliate’ di Ciuferri alla corte di Palazzo Cassi

La corte di Palazzo Cassi, a San Costanzo, ospiterà domani dalle 21 il musicista e scrittore Nicholas Ciuferri, che presenterà il suo ultimo progetto letterario, ‘Cattivi bambini’. L’autore sarà accompagnato dal fumettista Michele Petrucci, che ha curato le illustrazioni del libro. L’incontro è organizzato da CoMeta Biblioteche in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura guidato da Anna Maria Sabatini. Nel libro, Nicholas Ciuferri riscrive in chiave attuale e distopica alcune fiabe o storie tradizionali per bambini (a cui se ne aggiungono altre inedite) per far emergere aspetti della contemporaneità in maniera diretta e talvolta cruda. ‘Alice nel paese dei balocchi’ parla, ad esempio, di una ragazza di borgata intrappolata tra conoscenze dedite allo spaccio e modelli culturali votati alla società dell’immagine.