Le feste che scaldano il cuore. Pranzo e cena per i poveri: "Sì, questo è il vero Natale"

"Buon Natale, siediti pure dove vuoi" una frase semplice che ha regalato molto più di un sorriso. Si dice che a Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi hai attorno a te. Così, con una mano sul cuore e l’altra in servizio tanti sono stati i volontari che hanno accolto le anime più fragili della città con un pranzo nella mensa diocesana Caritas e con una cena di Natale nella palestra della parrocchia dei Cappuccini. "Il Natale è la festa della famiglia, solo qui queste persone si possono sentire meno sole e accolte in questa giornata di festa – dice Luigi Sica, volontario Caritas – posso dire che questo è un vero pranzo di Natale, quando servo un pasto a ciascun ospite mi emoziono, ti ringraziano continuamente".

Ma cosa vi ha spinto a decidere di essere volontari nel giorno di Natale? "E’ stata immediata la scelta di utilizzare il mio tempo al meglio per aiutare le persone sia alla Vigilia che a Natale, sono molto commossa – spiega Paola Forlani, volontaria Caritas – oltre che un senso di vicinanza con gli ospiti si crea un legame anche tra noi volontari, in quanto perfetti sconosciuti che si ritrovano insieme. Questo è un contributo che restituisce una gioia pura e sono molto contenta di averlo trasmesso anche ai miei figli che nei prossimi giorni ci verranno ad aiutare".

Con un menù a base di lasagne, pollo, patate e panettone i cinquanta ospiti si sono sentiti come a casa: "Io vengo tutti i giorni in bicicletta qui alla mensa – spiega Gino, uno di lero – i ragazzi che servono sono molto gentili, mi accolgono sempre anche nel centro di ascolto Caritas. Sono solo, divorziato e mi è morto mio figlio molto presto, venire qui mi fa stare bene". Un pranzo offerto con il cuore dal Rotary Club che ha regalato un prezioso momento di cura a chi molto spesso viene emarginato lungo le strade.

Sono le 19 e un’altra festa sta arrivando, questa volta nella palestra della parrocchia dei Cappuccini con il cenone di Natale. "E’ la prima volta che vengo qui, di solito sono sempre nella mensa della Caritas – dice Tani uno degli ospiti –. Quando sei solo per strada, questi momenti sono importanti. Sono tre giorni che non mangio: qui mi sento bene, tutti mangiano, parlano e stanno insieme, usa il tuo cuore altrimenti che senso ha il Natale" conclude Tani.

Una lunga tavolata di circa cento persone, un antipasto, due primi, un secondo, contorno e dolci a volontà ma soprattutto un dopocena magico. "Dopo una pausa Covid, siamo tornati con la sera di Natale – spiega Stefano Giorgi, presidente della ‘Città della gioia’ – proprio perché è un giorno in cui i nostri ospiti, senza tetto, si ritrovano più soli e cerchiamo con questa occasione di farli sentire come in famiglia, tutto questo grazie ai cinquanta volontari che si sono messi a disposizione per questa serata. Abbiamo pensato ad un programma ricco in cui seguirà dopo cena la tombola per tutti, inoltre per far sentire più accolti i nostri ospiti ogni volontario darà loro un regalino per esempio calzetti, cioccolatini, berretti, cose utili sia da mangiare sia per scaldarsi. Non poteva mancare la musica. infatti suonerà il gruppo ‘Viva el bal’ per far ballare e sorridere tutti". Un evento organizzato dalla ‘Città della gioia’ e dalla pastorale giovanile di Pesaro, con la collaborazione del banco alimentare, Caritas e ‘viva el bal’. "Ho diciassette anni, mi sono buttata in questa esperienza da volontaria, qui si respira un’aria di gioia senza distinzioni e questo mi rende fiera dell’aiuto che sto portando" afferma Veronica Cantucci, una delle volontarie più giovani.