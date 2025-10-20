Le fiamme divorano un deposito agricolo

È servito il lavoro di quattro squadre dei vigili del fuoco per domare il violento incendio che, nella tarda serata di sabato, ha distrutto un deposito agricolo con annesso garage in località Pole di Acqualagna. Le fiamme, divampate poco dopo le 21,15, hanno avvolto in pochi minuti la struttura e i mezzi custoditi all’interno, tra cui un trattore e due autovetture. Tre automezzi sono andati completamente distrutti, oltre al capanno che ha riportato ingentissimi danni.

All’interno del deposito si trovavano anche bombole di Gpl che per fortuna non sono esplose ma hanno reso ancora più delicata l’operazione di spegnimento. I pompieri hanno lavorato fino a notte fonda per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, scongiurando il rischio di esplosioni e impedendo che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco con mezzi provenienti dai distaccamenti di Cagli e Urbino, oltre al funzionario tecnico inviato dalla sede centrale. Presenti anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza a una persona. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa cinque ore di lavoro.

Le cause del rogo restano in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri, che insieme ai vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche per stabilire l’origine dell’incendio: non si esclude l’origine accidentale, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire cosa abbia innescato l’incendio che ha trasformato una tranquilla serata di campagna in un inferno di fuoco e fumo.