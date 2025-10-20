Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoIncidente mountain bikeMorta sotto al trenoInchiesta alluvioneLuciano, Indiana JonesVillaggi della zucca
Acquista il giornale
CronacaLe fiamme divorano un deposito agricolo
20 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Le fiamme divorano un deposito agricolo

Le fiamme divorano un deposito agricolo

È successo ad Acqualagna, in località Pole. Paura per la presenza di bombole Gpl

È successo ad Acqualagna, in località Pole. Paura per la presenza di bombole Gpl

È successo ad Acqualagna, in località Pole. Paura per la presenza di bombole Gpl

È servito il lavoro di quattro squadre dei vigili del fuoco per domare il violento incendio che, nella tarda serata di sabato, ha distrutto un deposito agricolo con annesso garage in località Pole di Acqualagna. Le fiamme, divampate poco dopo le 21,15, hanno avvolto in pochi minuti la struttura e i mezzi custoditi all’interno, tra cui un trattore e due autovetture. Tre automezzi sono andati completamente distrutti, oltre al capanno che ha riportato ingentissimi danni.

All’interno del deposito si trovavano anche bombole di Gpl che per fortuna non sono esplose ma hanno reso ancora più delicata l’operazione di spegnimento. I pompieri hanno lavorato fino a notte fonda per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, scongiurando il rischio di esplosioni e impedendo che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco con mezzi provenienti dai distaccamenti di Cagli e Urbino, oltre al funzionario tecnico inviato dalla sede centrale. Presenti anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza a una persona. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa cinque ore di lavoro.

Le cause del rogo restano in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri, che insieme ai vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche per stabilire l’origine dell’incendio: non si esclude l’origine accidentale, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire cosa abbia innescato l’incendio che ha trasformato una tranquilla serata di campagna in un inferno di fuoco e fumo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco