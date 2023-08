Le fiammelle non tradiscono Fedelissimi con la gluppa e il camping in spiaggia: vedere l’alba non ha prezzo

di Alessio Zaffini

Il bianco che risalta illuminato dalle fiammelle nella notte di San Lorenzo: la "Notte delle Candele" di Pesaro ha riscosso un gran successo, il solito, forse, Covid a parte. Molti sono stati, infatti, i partecipanti a questa manifestazione, i quali hanno contribuito a rendere ancora magica una serata già trapuntata dalle stelle cadenti: "Per la scritta alla Palla di Pomodoro abbiamo utilizzato suppergiù mille candele - commenta Federico Malaventura, della Pro Loco di Candelara -. Quella fatta, in pratica, è un collaborazione tra la ’Notte delle Candele’ e ’Candele a Candelara’. La prima in estate e la seconda in inverno. Abbiamo distribuito, tra Pesaro, Gabicce e Gradara, circa ventimila candele, che hanno divertito ed illuminato tutti quanti gli avventori. L’organizzazione del tutto, fortunatamente, si è svolta praticamente senza intoppi, creando una bella atmosfera". Girando per il lungomare, infatti, si può notare come le spiagge si siano riempite di commensali, pronti e preparati con le loro "gluppe", le cene pic-nic: paste a forno, pizza, panini ed insalate di riso sono solo alcuni dei cibi che i pesaresi, e non solo, si sono portati da casa per pasteggiare e festeggiare assieme agli amici ed ai parenti: "Noi siamo qui dalla prima edizione - racconta Marcello, cliente di Bagni Irene assieme al suo gruppo di amici -. Siamo arrivati nel pomeriggio, con tutte le bibite e con le tovaglie. Dopo aver preparato tutto abbiamo ordinato la pizza per cena e, unendo alcuni lettini, abbiamo cenato. Addirittura, nelle prime due edizioni, abbiamo pure portato delle coperte e ci siamo messi a ’campeggiare’ sulla spiaggia: sono quaranta anni che siamo qui, ormai il bagnino ci conosce e ce lo ha permesso. Vedere l’alba che sorge sul mare, dopo una serata come questa, è impagabile".

Anche i locali vicino a Piazzale della Libertà sono soddisfatti della serata: " La gente è arrivata e ci ha fatto molto piacere - commenta Ivan Ubaldi, del locale El Cid -. Noi abbiamo cominciato dall’aperitivo e già la clientela era presente, ma col calare della notte c’è stato un bell’afflusso di persone. Molti sono stati anche i turisti che, attirati da quest’evento, sono accorsi per gustarsi una birra e godere del mare illuminato dalle fiammelle".