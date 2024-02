Le figlie di Federico, poco conosciute ma molto interessanti

Federico di Montefeltro ebbe alcuni figli maschi tra i quali l’unico che sopravvisse fu Guidubaldo. Questa è storia del ducato di Urbino. Nelle biografie delle grandi case spesso vengono tralasciate le vicende che riguardano i personaggi femminili. In certi casi si tratta di storie interessanti che, però, non sfondano la barriera "maschilista"; quest’ultima ha sempre avvolto, oggettivamente, le vicende dinastiche progredite di maschio in maschio.

Federico di Montefeltro aveva anche delle figlie, ne ebbe otto soltanto dalla consorte Battista Sforza, poi vi erano le figlie nate al di fuori del sacro vincolo. Tra queste figliuole alcune ebbero vicende interessanti da narrare. È l’esempio di Agnese di Montefeltro nata a Gubbio nell’anno 1470 e andata in sposa, nel 1488, al duca Fabrizio Colonna rampollo di una delle più importanti casate della nobiltà romana. Agnese rimase orfana del padre a 12 anni, la madre se n’era andata da tempo cosicché la fanciulla fu affidata alle cure di Ottaviano Ubaldini della Carda. A 19 anni convolò a nozze con il Colonna lasciando ottenere a Urbino una dote di tutto rispetto pari a ben 12.000 fiorini d’oro. Già il papà di Federico di Montefeltro, Guidantonio, aveva sposato in seconde nozze un (una) Colonna, Caterina, la nipote di papa Martino V. Ci ricordiamo di Agnese per? Soprattutto, e purtroppo, per aver dato alla storia illustri figli. Vittoria fu poetessa stimata, mentre Ascanio divenne un grande condottiero che si prese la scena italiana della prima metà del XVI secolo. Agnese, più che a Roma, amava risiedere a Marino, nella campagna romana presso il Palazzo Colonna, la dimora extraurbana della famiglia. Si dice che fu Agnese stessa a rendere quel palazzo una dimora principesca, memore della corte urbinate.

(puntata 299)

Daniele Sacco