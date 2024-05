Le fioriere fanno subito danni. Scooterista ci sbatte contro: in viale Trieste scatta la protesta

"Siete stati preveggenti voi del Carlino a segnalare la pericolosità di queste fioriere in lamiera", dice una signora che ieri mattina intorno alle 10 ha visto davanti agli occhi schiantarsi uno scooterista contro la lamiere del nuovo arredo di viale Trieste. Accanto a lei seduto su una seggiola presa dal locale Botanic, sotto l’hotel Charlie, Adriano Orazi, bottiglia d’acqua in mano, che ci è finito contro con il suo scooter. "Non è vero che che scendevo in senso vietato da viale Marconi perché sono entrato su viale Trieste da viale Dante Alighieri", raccontava Orazi alle persone e con una pattuglia dei vigili urbani presente. Particolare non secondario questo perchè un consigliere comunale presente, Giulia Marchionni, parlando al telefono con un esponente di giunta si è sentita rispondere "che il ciclomotorista arrivava da viale Marconi quindi da un senso vietato e che la strada non si poteva chiudere perché poi gli esercenti chi li sente...". "Ma che senso vietato – dice l’assessore alla viabilità Enzo Belloni – da viale Marconi si può scendere ed imboccare viale Trieste, dopo che è entrata in vigore la nuova Ztl".

Comunque sta salendo la protesta: "Uno dei problemi è questo: purtroppo – dice la Marchionni – le lamiere sono dello stesso colore dell’asfalto per cui uno che non sta attento può finirci contro come è capitato a questo signore e se non stavo attenta capitava anche a me questa mattina perché qui è tutta una serpentina".

Adriano Orazi, molto conosciuto nella zona del porto, per fortuna è caduto sul lato asfalto e non è volato sopra le gabbie in lamiera. Uno schianto il suo che ha richiamato l’attenzione anche delle persone che erano sedute nei bar vicini all’hotel Charlie. L’uomo dolorante ad una spalla doveva valutare con i parenti se andare all’ospedale per un controllo.

Viale Trieste in questi giorni è un cantiere a cielo aperto. Tra i primi a passare anche l’albergatore Nardo Filippetti che usciva dall’hotel Charlie: "Ma si potranno mai fare lavori di questa portata con spigoli vivi e con il traffico aperto? Ma prima chiudi, e poi fai i lavori. Fra l’altro è un problema anche per la circolazione perché non si gira da nessuna parte. Poi le cose vanno pianificate e programmate e sapere prima cosa può succedere e non dopo che i danni sono stati fatti. Ma vai, parli, spieghi, ma nessuno ascolta...".

Torna in campo anche un altro albergatore, Fabrizio Oliva che gestisce l’hotel Caravelle, che è fra l’altro anche uno dei candidati sindaco: "Siamo davanti ad un cantiere a cielo aperto senza una adeguata segnaletica, un pericolo per la conformazione degli arredi e già con un problema alle spalle perché venerdì notte un pullman è rimasto incastrato per un’ora davanti all’hotel Atlantic. Questa mattina nuovo incidente davanti al Botanic. Le aiuole andavano finite una per volta, non spargere lamiere per tutta viale Trieste creando un enorme pericolo per tutti. Ci sono autorità preposte – conclude Oliva – tra cui alcune già intervenute. Si disponga un intervento in materia di codice della strada ed in materia di sicurezza per cui intervengano le autorità competenti".

"Fra l’altro – conclude Filippetti – si capisce bene che il progetto è nato prima del cambio di viabilità, perché la fioriera è sull’angolo tra viale Marconi e viale Trieste senza lasciare qualche metro per chi imbocca il viale". Finale: passa un anziano si guarda attorno e dice: "Ma cosa sono tutti questi ferri per terra".

m.g.