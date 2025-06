Le “Folgorazioni!“ di teatro Aenigma in scena al Sanzio

Prosegue la Rassegna “Ombre, Tracce, Evanescenze“ di Teatro Aenigma, con la direzione artistica di Vito Minoia, giunta alla ventinovesima edizione: domani al Teatro Sanzio alle 21,15 il sipario si aprirà sullo spettacolo “Folgorazioni!“, performance di arte plastica e dinamica. Un piccolo gruppo di un’umanità vivace e imprevedibile, si diletta a narrare, sull’onda di equilibrismi fisici e stravaganti, dell’eterno rapporto fra società e potere. L’azione si evolve su piani diversi fino a generare un formidabile intreccio fra realtà, fantasia e metafisica.

I personaggi raccontano le loro storie in bilico fra situazioni impreviste e scene simultanee in un crescendo singolare e ironico. Una compagnia di tredici attori e attrici guidati dal regista e pedagogo Francesco Gigliotti, assistito da Romina Mascioli, darà vita ad una performance ispirata all’idea di un teatro che mette in evidenza la fisicità del corpo dell’attore e si offre quale modello esemplare dei rapporti fra le arti pastiche e il teatro. Gli interpreti saranno Ilaria Alessandrini, Eleonora Andruccioli, Marika Borrelli, Sebastiano Cauli, Mariagrazia Faraci, Alessia Huenciunir, Marilù Memeo, Ruth Menghis, Sergio Persini e Jessica Sorbello; voce fuori scena di Martin Worthington. I musicisti Andrea Vincenzetti (organetto) e Richard Menghin (violino), in scena anche come attori, faranno da accompagnamento e contrappunto.

La serata costituirà un momento di incontro a conclusione delle lezioni dell’anno accademico 2024/2025 con gli studenti dei vari Dipartimenti universitari che hanno seguito anche in questa stagione le diverse attività del teatro universitario Aenigma, in particolare la prima edizione della rassegna “Teatro, Sport, Educazione, Formazione“. Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti introduttivi della prof Rosella Persi, docente di Pedagogia generale, e del prof Piero Sestili, presidente della Scuola di Scienze Motorie.

g. v.