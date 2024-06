Le formelle del duca ritrovano la luce. Inaugurato il nuovo allestimento

Le formelle sono tornate al piano nobile. Ieri pomeriggio, al termine della presentazione di un volume di Davide Pietrini sugli strumenti meccanici e l’umanesimo matematico urbinate, il palazzo ducale ha svelato il nuovo allestimento del cosiddetto “Fregio dell’arte della guerra“, ovvero le 71 formelle in travertino di Piobbico che furono fatte realizzare da Federico da Montefeltro per ornare il sedile in pietra della facciata del suo nuovo palazzo.

Tratte da disegni e trattati di Roberto Valturio e Francesco di Giorgio Martini, furono scolpite da Ambrogio Barocci e "rappresentano la dimostrazione – come ha detto il professor Vincenzo Fano prima della visita – di quanto il duca urbinate fosse potente e forte, non semplicemente per la sua bravura militare o il dominio sui sudditi, ma perché seppe sfruttare la scienza e la tecnica per il suo buon governo. Nella storia si distinguono dagli altri, in ogni epoca, quegli uomini che sanno comprendere quanto scienza e tecnica rechino beneficio all’uomo. E lui fu uno di essi".

Le formelle sono state collocate lungo tre dei quattro corridoi che formano le soprallogge, ovvero il corridoio quadrato che si colloca esattamente sopra il porticato del cortile d’onore. Hanno spiegato il direttore della galleria Luigi Gallo e il funzionario Giovanni Russo: "La divisione nei tre corridoi ricorda i tre lati del sedile. Le formelle un tempo erano 72, ma purtroppo durante lo smontaggio del Settecento una andò distrutta e così l’abbiamo voluta ricordare lasciando una cornice vuota, con la didascalia e un’incisione d’epoca a spiegare il suo contenuto. I fregi rappresentano infatti macchine per cantieri, macchine d’assedio, strumenti idraulici, veicoli nautici, oggetti e strumenti militari, attrezzi meccanici. Rispetto all’allestimento precedente, ora crediamo che i rilievi siano meglio valorizzati. Certo, nulla è eterno, e questo allestimento potrà essere nuovamente cambiato, ma ciò che ci auguriamo possa essere eterno sono le formelle".

A tal proposito, il direttore ha concluso con un appello ai mecenati: "Le formelle sono da restaurare: solo sette sono state pulite dall’Istituto del restauro di Matera, con tecnica laser. Ma tutte le altre sono bisognose, e alcune, restaurate anni addietro col paraloid, hanno oggi una patina scura. Abbiamo aperto un Art bonus e spero che qualche benefattore lo accolga".

Giovanni Volponi