"Le foto dello stupro inviate a un’amica"

La violenta, le scatta delle foto e le invia all’amica di lei. E’ il racconto fatto ieri in incidente probatorio, da una 48enne di Mondolfo contro il suo compagno, un operaio fanese di 45 anni, fresco di condanna a 8 mesi (pena patteggiata l’altro giorno) per maltrattamenti e lesioni sempre nei confronti della stessa donna. Ieri è stata la volta delle violenza sessuale. La 48enne, dipendente di un ristorante, ha riferito che prima di quel rapporto contro la sua volontà, era stata presa a pugni al volto. Il giorno dopo era arrivata al lavoro con il viso tumefatto. Durante lo stupro, la vittima (difesa dall’avvocato Cecilia Ascani) ha riferito che il convivente le ha scattato delle foto con il suo cellulare che ha poi inviato all’amica con cui sarebbe dovuta uscire quella sera. Amica che il compagno non gradiva affatto. Le carte sono ora tornate alla procura che deciderà se chiedere o meno il rinvio a giudizio.

e. ros.