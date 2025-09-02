Le foto di Bastianelli da International Award

Non c’è uno senza... tre per il fotografo urbinate Davide Bastianelli, che ha vinto l’International Photography Award 2025 nella categoria Non professional / sport / team sport. Già l’anno scorso Bastianelli, attualmente laureando all’Isia, aveva ottenuto una medaglia d’oro nello stesso concorso, ma quest’anno ne ha collezionata una d’oro, una d’argento e pure una di bronzo. "Non ho ottenuto il successo nella stessa categoria dell’anno scorso – ci racconta – dove quest’anno mi sono piazzato terzo; le due foto che sono piaciute maggiormente fanno parte di un progetto che costituirà la mia tesi di laurea all’Isia. La fotografia vincitrice, chiamata “Flying time“, ritrae Kalhil Ahmad, giocatore della VL Pesaro, in elevazione durante un’azione molto concitata contro Cremona. Devo dire che Ahmad è stato uno dei giocatori più belli da fotografare: i suoi movimenti e le sue schiacciate rimangono ancora nei miei ricordi. La foto seconda classificata invece, chiamata “Momentum II“, è la summa della mia ricerca fotografica riguardante il Basket: nello scatto sono ritratte le mani di vari giocatori che hanno saltato assieme per prendere il rimbalzo. L’analisi dell’utilizzo delle mani nello sport della pallacanestro è ormai una mia cifra stilistica. È stato molto interessante vedere così tante mani protrarsi verso il pallone come se fosse un gesto che indicasse una sorta di salvezza, che emana una carica spirituale".

Tutti gli scatti premiati sono stati realizzati in bianco e nero: "Questa è stata una scelta molto personale: nell’intero mio progetto c’è poco spazio per le foto a colori, perché il bianco e nero, accoppiato alla luce della Vitrifrigo Arena di Pesaro, rende ogni fotografia una vera e propria scultura; la luce scolpisce i corpi come lo scalpello dello scultore scolpisce il marmo. In più mi aiuta a rendere gli scatti più epici e d’effetto". Le foto vincitrici del concorso internazionale partiranno ora alla volta di una mostra itinerante che ha come prima tappa Atene. "Sono contento – conclude Bastianelli – perché mi sono confermato in una categoria, quella dello sport, a cui tengo tanto. E adesso punto al World’s sports photography award 2026: nel 2025 mi sono piazzato quarto e quest’anno spero di riuscire a salire sul podio".

Giovanni Volponi