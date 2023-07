Le foto di Bolognese in una esposizione

Le fotografie del fermignanese Christian Bolognese vanno in esposizione a Sant’Angelo in Vado, da domenica a fine luglio. La mostra racconta il lavoro svolto negli ultimi due anni, dai paesaggi ai soggetti naturalistici, fino agli eventi sportivi. L’allestimento sarà visitabile nello spazio mostre dell’Ufficio turistico di piazza Umberto I dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, ma il suo contenuto resterà visibile anche a ufficio chiuso, grazie all’ampia vetrata dei locali. Tra le immagini esposte ci saranno anche due inediti, oltre alle foto di Bolognese che hanno ricevuto premi o hanno ben figurato in dei concorsi.

