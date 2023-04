Le frontiere del collagene Ceo pesarese in evidenza al Cosmoprof di Bologna

Tra i quasi 3000 espositori presenti alla 54esima edizione del Cosmoprof Worldwide di Bologna, lo stand espositivo Skinsystem della Ceo pesarese Valentina Binetti non è certamente passato inosservato. Dal 1996, il brand rappresenta qualità e sicurezza nel settore professionale di produzione di cere depilatorie, distribuite in oltre 45 Paesi nel mondo. "Il Cosmoprof è stato per Skinsystem - racconta Valentina Binetti - il trampolino di lancio per un nuovo e innovativo prodotto, che vede l’impiego del collagene sotto una nuova forma. Da sempre, l’azienda realizza prodotti professionali con uno standard qualitativo elevato, che vede l’impiego di attivi brevettati di ultima generazione e, come in questo caso, di attivi che modificano la propria forma per risultare più efficaci. Il collagene, che normalmente si presenta in forma liquida, è stato amalgamato ad altri attivi e lavorato fino a trasformarlo in sottilissimi fili, come nel caso di Fili Tensore in Collagene, o in sottilissimi filamenti che formano un reticolo, come nel caso di Reticulum. Il prodotto, adagiato sulla ruga, a contatto con uno specifico e dedicato attivatore, si discioglie e penetra in profondità nel derma ove svolge la sua importante funzione. Il prodotto, evoluzione dei Fili Tensore di Collagene già presentati dal brand al Cosmoprof North America del 2022 tenutosi a Las Vegas, rivoluziona la cosmetica del viso attraverso una procedura non invasiva ma rapida ed efficace".

Poi Binetti aggiunge: "Una realtà giovane, dinamica e stimolante, scelta dal TG1 per avere presentato la novità dell’anno tra migliaia di espositori e che ha saputo attrarre l’interesse di illustri emittenti televisivi come Sky Italia Economia e FashionTv. I collaboratori di Skinsystem e la diffusa rete distributiva garantiscono affidabilità nella produzione, nella comunicazione e nell’identità dell’azienda". Quindi Valentina conclude: "Il settore dell’estetica professionale si sta evolvendo e spostando verso un’estetica avanzata che mutua i metodi della medicina estetica, perdendone l’invasività, per ottenere un risultato più immediato e duraturo. Per questo motivo, negli ultimi anni, la nostra attenzione si è focalizzata verso la realizzazione di prodotti professionali diretti a soddisfare questa esigenza di mercato".

Luigi Diotalevi