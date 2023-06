Le gare della solidarietà La statua di Camilla: "Se stai per cadere qualcuno ti sorreggerà"

La solidarietà che abbraccia l’arte e l’inclusione attraverso le giovani generazioni. È stato l’obiettivo della seconda edizione di "Il valore della solidarietà", il concorso d’arte figurativa promosso dalla onlus Piattaforma Solidale che ieri in Provincia, ha premiato i giovani artisti vincitori del contest a cui hanno partecipato 12 licei della nostra provincia, e uno di Fermo.

Ad aggiudicarsi il primo premio con la scultura realizzata in fili metallici e stoffa, dal titolo "Non sei solo", è stata la 17enne Camilla Sensori della Scuola del Libro di Urbino, accompagnata dalla professoressa Giuliana Parodi. "La scultura che ho realizzato alla sua base ha un albero a forma di cuore che simboleggia la solidarietà. Sopra l’albero ci sono figure che rappresentano un gruppo di persone, tutte unite da un filo rosso che le collega insieme, tra queste però anche una figura che sta cadendo e che rappresenta simbolicamente tutti coloro che si sentono abbandonati. Nonostante ciò, essendo collegata dal filo rosso a tutto il gruppo non cadrà mai, perché ci sarà sempre qualcuno a sorreggerla".

Sul secondo gradino del podio per il lavoro "Basta un soffio", presentato da Waud Benhaddou, Elena Scartozzi e Nistor, il liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo. Terzo posto, invece, per il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro con l’opera di Andrea Cegolea.

"Un concorso rivolto ai giovani e alle nuove generazioni, che troppo spesso vengono additate per quello che non sono – spiega Massimo Domenicucci, presidente Piattaforma Solidale e Arte Solidale -, ma anzi ci aiutano sempre più a veicolare il messaggio della solidarietà con coraggio". Menzioni d’onore anche per la 4ª B del liceo artistico Mengaroni di Pesaro, 4ª A del Nolfi Apolloni di Fano, 1ª B del liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo e 4ªA della Scuola del Libro di Urbino.

Il Comune di Pesaro, infine, con l’assessora Frenquellucci, ha annunciato anche il "lavoro fatto insieme alla Provincia e all’alberghiero Santa Marta, dove nascerà un ristorante in cui lavoreranno alcuni ragazzi con disabilità. Il progetto ha permesso di sistemare alcuni ambienti dell’istituto per favorire l’inclusione e abbattere le barriere. Sarà presentato durante gli Stati generali dell’accessibilità pesarese".

