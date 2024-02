Le giornate del ’Braille’

In occasione della Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio), la Biblioteca di Quartiere di Baia Flaminia intitolata all’inventore del sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti, invita grandi e piccini a scoprire i suoi gioielli.

Da ieri a venerdì 23 febbraio, la Biblioteca Louis Braille espone la sua collezione di libri tattili pensati per bambini ciechi o ipovedenti 3-6 anni. Dal 2023, la dotazione della biblioteca che comprende albi in Braille acquistati a partire dal 2018 - anno dell’intitolazione a Braille - si è arricchita con quelli della neonata casa editrice ‘Edizioni Biblioteca Louis Braille’, realizzati grazie al bando ‘Lettura per Tutti 2020’ finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura rivolto alle biblioteche che perseguono finalità di solidarietà sociale e promuovono programmi per persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali. Il progetto finanziato - ‘BIBLIOTEC.A.A. Tattile per diversamente leggere e ascoltare’ - ha permesso di ideare 4 titoli in tessuto con testo in nero e in Braille per raccontare le quattro stagioni e un cofanetto di 5 titoli progettati in cartotecnica, sempre in nero e in Braille, sulle forme geometriche, per un totale di 65 copie distribuite tra le biblioteche della città. Inoltre è stato riprodotto in versione tattile, l’album Alberi ideato nel 2006 da Mauro Evangelisti e pubblicato da Artebambini nel 2010.

l. d.