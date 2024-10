Le giornate Fai al via . E alla caserma ’Del Monte’ c’è anche l’alzabandiera

Oggi e domani tornano le giornate "Giornate Fai D’Autunno", nate far conoscere i tesori più nascosti del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Un evento ideato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), giunto quest’anno alla tredicesima edizione, per cui nella nostra provincia apriranno le porte 11 luoghi di grande bellezza. A Pesaro si potranno visitare la sede provinciale della Camera di Commercio delle Marche in Corso XI Settembre e la Caserma Del Monte. "Sono anni che vengono proposti al pubblico non solo luoghi d’arte e natura ma anche luoghi più diversi – dice Fiammetta Malpassi, capodelegazione Fai Pesaro Urbino – purché siano rappresentativi della nostra storia e della nostra cultura, che non è solo artistica e architettonica, ma ricca di tanti aspetti meritevoli di essere raccontati e fatti comprendere". Per questo il Fai ha concordato con il Ministero della Difesa di aprire alle visite pubbliche diverse caserme italiane, in quanto luoghi di alto valore culturale, all’interno di luoghi di grande valore architettonico. "Le caserme Cialdini e Del Monte – spiega Malpassi - non sono solo spazi interessanti e quasi misteriosi della città, ma soprattutto sono sede del 28° Reggimento Pavia, uno dei più antichi e decorati reggimenti d’Italia, che dal 2024 è l’unico reparto delle Forze Armate Italiane ad occuparsi di Comunicazioni Operative. Un’eccellenza di cui essere fieri, della quale credo ben pochi pesaresi siano consapevoli. Una realtà che svolge compiti delicati come comunicare lo scopo della presenza delle Forze Multinazionali negli scenari operativi in cui è impiegato: il mantenimento e la costruzione della pace soprattutto attraverso la promozione dei valori della democrazia, del ruolo della donna, del rispetto delle minoranze. Ci sembra una bella storia da raccontare – conclude - insieme alle tante altre che potrete scoprire in una sorprendente passeggiata accompagnati proprio dal personale militare del 28° Reggimento e dai nostri apprendisti ciceroni". La Caserma del Monte sarà aperta oggi e domani dalle ore 10 alle 18 (così come la sede della Camera di Commercio). Per visitarla sarà necessario un documento di identità. Domani mattina, solo per gli iscritti Fai, è previsto un appuntamento speciale: alle ore 9,30 sarà data la possibilità di presenziare alla suggestiva cerimonia dell’Alza Bandiera.

Alice Muri