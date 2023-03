"Le guerre le lasciamo agli altri Noi puntiamo a imprese sane"

"A noi interessa lo sviluppo turistico delle nostre comunità, non fare “guerre”", dice il presidente di Federalberghi Gabicce Mare. L’Associazione Albergatori (Federalberghi) di Gabicce Mare interviene dopo la notizia, pubblicata nel ’Carlino’ di sabato, che dava conto del passaggio da Confcommercio a Confesercenti di 35 albergatori della città, attraverso l’associazione Assohotel. "Ma – si legge nella nota Confcommercio – detti albergatori non risultavano nelle liste Federalberghi da oltre due anni mentre molti degli stessi continuano ad avvalersi anche ora dei servizi di Confcommercio".

"Il presidente Angelo Serra, – prosegue la nota – si è sempre adoperato affichè il rilancio di Gabicce parta dalla costruzione di infrastrutture e servizi. "Dei 78 alberghi presenti a Gabicce Mare ne aderiscono all’Associazione Albergatori (Federalberghi) 36, pari a 2.700 posti letto, mentre per Confesercenti Gabicce se ne contano 30, con 1.600 stanze. Siamo certi tra l’altro che alcuni di loro faranno domanda di rientro nella nostra Associazione, interessati più alla concretezza e agli investimenti che al fare accademia senza costrutto e senza investimenti. Si ragiona infatti in posti letto e non in stanze, anche in prospettiva dell’arrivo di grandi eventi, come il Giro D’Italia o la Tirreno–Adriatico, o di concerti. Dobbiamo poter contare sulla potenzialità di una accoglienza di qualità di cui la nostra Associazione ha fatto una bandiera con un suo braccio economico ed operativo – Gam, Gruppo Albergatori Multiservizi – strumento di erogazione di servizi per gli associati, centro booking e di organizzazioni eventi con la disponibilità di oltre 800 parcheggi nella città a più alta densità di alberghi nelle Marche"

"Gli investimenti di questi anni: oltre 10milioni in servizi e attività a favore dei turisti e delle comunità del San Bartolo, parcheggio “Campo Quadro”, con centinaia posti, campi da tennis, navette ecc...". "Non ci si ferma qui – continua il presidente Serra – stiamo valutando investimenti per realizzare una comunità energetica che veda gli albergatori protagonisti nel campo della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con investimenti che arriveranno a 3 milioni di euro per un impianto fotovoltaico all’avanguardia. Promozione: con Confcommercio Marche Nord a cui aderiamo, partecipiamo alle più importanti fiere turistiche italiane e straniere. Si lavora così per costruire e valorizzare al meglio Gabicce Mare. I risultati di questi investimenti – conclude Serra – ci danno ragione! Da sempre collaboriamo con le amministrazioni comunali, le altre associazioni di categoria e il terzo settore, escludendo, purtroppo oggi, coloro che si esprimono in gergo belligerante senza tra l’altro investire risorse proprie. Anche in tal senso abbiamo sottoscritto da poco lo storico accordo con la Pro loco provinciale quale straordinario moltiplicatore promozionale del territorio. Non partecipiamo a guerre, non ne abbiamo bisogno quali erogatori di servizi, a perderci sarebbero le imprese che invece tuteliamo tramite i nostri operatori con impegno, competenza e passione".