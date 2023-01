Le guerre odierne secondo Alfieri

Ripartono a seguito delle richieste da parte di tanti pesaresi, le conferenze della Società operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro a cura del presidente Soms Emilio Melchiorri e del responsabile culturale Paolo Montanari.

Domani alle ore 17,30 nella sala conferenze della sede storica del Soms in via Cairoli 53, il professore Luigi Alfieri – filosofo della politica dell’Università di Urbino – terrà la lectio magistralis dal titolo “La guerra nel mondo contemporaneo“. "Tema drammatico e di grande attualità in una realtà complessa che dalla globalizzazione sta passando alla deglobalizzazione e dunque al recupero dei valori dell identità nazionale ma che lasciano aperte questioni di geopolitica grandissime e di difficile interpretazione", come dicono gli organizzatori in una nota. Gli incontri della Socità Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro sono patrocinati dal Comune di Pesaro e il contributo della Banca di Pesaro. Ingresso libero.