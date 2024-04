Le imprese del duca raccontate da Conti

Domani sera alle 20,30 nella Sala Consigliare Antonio Conti presenta il suo saggio “Discorsi sulle imprese di Federico da Montefeltro“, un’opera che vuol rimettere in discussione le certezze sulle imprese e i simboli che hanno segnato la vita e le imprese del condottiero ducale. Conti, ricercatore di araldica che collabora con la cattedra in Archeologia Medievale dell’Università di Urbino Carlo Bo, ha già all’attivo altre pubblicazioni su questi temi. Nei “Discorsi sulle imprese di Federico“ l’autore propone una analisi storiografica che fornisce una diversa percezione delle imprese, delle divise e dei colori della livrea usati dal duca di Urbino come fonte di auto rappresentazione. Un appuntamento importante che può fornire nuove chiavi di lettura per lo studio della figura di Federico da Montefeltro, che proprio a Mercatello sul Metauro trascorse gli anni della sua giovinezza, affidato alle cure di Giovanna Alidosi, signora di Sant’Angelo in Vado e Mercatello.

