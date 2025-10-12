Le imprese vanno a scuola. La sicurezza sul lavoro a colpi di slogan e colore

"Ocio", "Stai sveglio", "St’atent". Sono questi gli slogan, accompagnati da elaborati grafici di grande impatto visivo, con colori vivaci, in stile pop e cartoon, che gli studenti della Scuola del Libro di Urbino hanno scelto per dare vita alla campagna "Sicuro, Sicuro?", nata con l’intento di formare i giovani alla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un progetto promosso da Assindustria Consulting e dai Giovani imprenditori di Confindustria Pesaro e Urbino insieme alla Scuola del Libro e con la collaborazione dell’Azienda regionale sanitaria Marche, che ha visto coinvolte due classi dell’Indirizzo Grafica dell’istituto.

"I ragazzi hanno dato corpo e immagine al progetto utilizzando la metodologia dell’imparare facendo – dice la vicepreside della Scuola del Libro, Susanna Ugoccioni –. Affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, non soltanto inteso come una serie di regole ma come cultura e rispetto di valori, ha permesso ai ragazzi di mettere in pratica riflessioni attraverso artefatti efficaci. Gli studenti hanno messo grande cura nella scelta delle parole da utilizzare nei loro elaborati, ma anche nelle immagini, che in un certo senso ricordano l’operato di Massimo Dolcini". Per i loro lavori i ragazzi sono partiti da interviste realizzate alle loro famiglie sul tema della sicurezza sul lavoro e sono stati affiancati dal grafico Cristiano Andreani: "Sono emerse intuizioni interessanti – dice – e tra tutti i lavori abbiamo scelto un elaborato in particolare, il più maturo tra tutti, che è diventato anche il banner ufficiale della campagna".

L’immagine raffigura un armadillo, con la sua corazza protettiva ed un messaggio diretto: "Te lo immagini un armadillo senza armatura?", a significare l’importanza dei dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Soddisfatto dei lavori presentati, il direttore di Confindustria Pesaro Urbino, Andrea Baroni: "Tra le nostre priorità c’è il promuovere il valore della sicurezza in ogni ambiente di lavoro e creare anche uno scambio reciproco tra scuola e impresa. Quello di ’Sicuro, Sicuro?’ è un passo importante verso una nuova cultura condivisa della sicurezza". Presente anche Cecilia Papalini, presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria: "Il nostro gruppo è da sempre promotore di iniziative che mettono in dialogo scuole, imprese e territorio e quando i temi sono così cruciali l’impegno è ancora più forte". Conclude Maria Pia Cancellieri, direttore del Dipartimento prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Ast: "L’obiettivo del progetto è creare conoscenza orientata alla prevenzione degli infortuni e alla promozione del benessere. Siamo orgogliosi del lavoro dei ragazzi".