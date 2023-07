Le impronte femminili

Un appuntamento insolito con “Impronte Femminili“ la rassegna itinerante di arte e cultura per le Pari Opportunità e Diritti. Sarà un punto di vista maschile il protagonista della performance in programma oggi alle 21,15 alla corte Malatestiana, nata per far dialogare donne-linguaggi-territori e che unisce il live painting, alla recitazione e la musica elettronica. Protagonista un terzetto di amici, l’illustratore e fumettista Nigraz (al secolo Simone Pontieri), l’attrice ed acrobata Clio Gaudenzi e il musicista Vincenzo Pedata. Si intitola “Il mio nome nella luna“ lo spettacolo all’aperto che racconta il femminile in ognuno di noi, attraverso gli archetipi della natura. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata telefonando allo 0721 887337 o 385 finale.