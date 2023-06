Le incognite del futuro Campus: 200 studenti in cerca di aule E poi c’è il degrado

"Abbiamo bisogno di risposte concrete e immediate: giugno è al termine e ancora non abbiamo certezza di nulla rispetto alla dislocazione di cento nuovi studenti e al problema urgente dei laboratori". La preside dell’Istituto Bramante Genga, Cinzia Biagini, non ama i giri di parole: nel suo appello al senso di responsabilità istituzionale dice chiaro e tondo che ad oggi, alla sua scuola servono spazi, almeno tre aule e un laboratorio, da trovare entro l’estate e servono manutenzioni a tutela dell’incolumità di quanti vivono il Campus scolastico. "Abbiamo assolutamente bisogno di ampliare il laboratorio tecnologico – sottolinea la preside –. La Biesse ci ha donato macchinari a controllo numerico che qualificano altamente la nostra scuola: ma solo un terzo dei ragazzi, ad oggi riesce ad accedervi perché il laboratorio va ampliato. Biesse avrebbe voluto donarci un laboratorio strategico per il comparto legno: il corso del Made in Italy, da noi, va molto bene e dà piena occupabilità agli studenti. Ma non è possibile svilupparlo, per ora, a causa della carenza di spazi. Perché dobbiamo perdere opportunità per i nostri ragazzi? Comunque ci sono interlocuzioni con la Provincia".

Quindi se alle quattro classi del Marconi che oggi sono senz’aula (leggi articolo collegato), aggiungiamo le tre del Bramante Genga, solo al Campus, arriviamo a contare 200 studenti senza un’aula. Sul fronte manutenzione la preside ci invita a fare un giro. "Il problema serissimo è quello delle infiltrazioni che caratterizzano tutti gli interni del Campus: ci sono tecnologie che risentono di muffa e ristagni mentre, in generale serve un presidio maggiore: il complesso abitato da oltre quattromila persone non può essere terra di nessuno". A dimostrazione di ciò, ci accompagna in uno dei cortili interni tra le scuole. "Vede quelle transenne? Sono state messe a delimitare l’area dalla Provincia su mia segnalazione perché è caduto un blocco di vetro cemento. I tecnici hanno convenuto di interdire la zona e mi hanno confermato la necessità di un intervento manutentivo allargato anche ad altri problemi. Le transenne servono anche dietro altrimenti i rischi restano". A dimostrazione che gli adolescenti frequentino l’area come nulla fosse, la preside ci indica una bicicletta vandalizzata una decina di giorni fa,da un gruppo di adolescenti, a cui da 24 ore fa compagnia un monopattino di quelli a noleggio, letteralmente distrutti. Come? A colpi di un grosso masso.

Solidea Vitali Rosati